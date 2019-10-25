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Bakan Turhan: "Burdur’daki yolcu sayısı artarsa Burdur Garı'ndan da tren kaldırılacak"

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Göller Bölgesi Ekspresi'nde Burdur'daki yolcuların Gümüşgün istasyonuna otobüsle taşınacağını belirterek, yolcu sayısının artması durumunda Burdur'dan da tren kaldırılabileceğini söyledi.
Göller Bölgesi Ekspresi'nin yeniden sefere başlaması sebebiyle düzenlenen tören için Isparta'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Burdur Valiliğini ziyaret etti. Valilik önünde Vali Hasan Şıldak tarafından karşılanan Bakan Turhan, “Bugün Göller bölgesindeyiz, Isparta'ya uğradık ve Burdur'a geldik. İzmir, Aydın, Denizli, Burdur, Isparta demiryolu hattının yeniden yolcu taşıma hizmetlerinin başlaması nedeniyle buradayız. Uzun süredir bakım ve alt yapı çalışmaları nedeniyle kesintiye uğramış demiryolu taşımacılığına yeniden başladık. İzmir ve Burdur arasında yolcu taşıma hizmetleri yeniden start aldı" dedi.
Bakan Turhan, Burdur'daki tren yolcularının Gümüşgün istasyonuna otobüsle taşınacağını ancak yolcu sayısının artması durumunda Burdur'dan hareket edecek trenin Gümüşgün aktarma istasyonunda Isparta'dan çıkan trenle birleşip yoluna devam edebileceğini söyledi. BurdurTefenniFethiye yolunun büyük oranda bittiğini de hatırlatan Bakan Turhan, “Yeşilova yolu tamamlandı. Ağlasun yolu, önümüzdeki yıl planlama çalışmalarının içine alındı" diye konuştu.

BURDUR

25 Ekim 2019 Cuma

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