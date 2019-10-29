Burdur'daki 29 Ekim törenlerinde sahne rötarı

BURDUR'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenler, resmi geçidin yapılacağı alana akşam gerçekleştirilmesi planlanan konser için erkenden sahne kurulması nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı. Tören, Burdur Belediyesi'nin 29 Ekim dolayısıyla düzenlediği ve akşam saatlerinde yapılması planlanan Bengü konseri için kurulan sahnenin kaldırılmasının ardından 1 saat gecikmeyle, saat 11.00´de başladı.

Kutlamalar kapsamında Vali Hasan Şıldak makamında protokol üyeleri ve öğrencilerin tebriklerini kabul etti. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın düzenlediği 'Burdur' temalı ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafların Cumhuriyet Parkı'ndaki sergisinin açılışından sonra törenler Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Buradaki törene Vali Hasan Şıldak, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık ile siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Baburşah ve Belediye Başkanı Ercengiz, törene katılan asker, öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın ardından konuşan Vali Hasan Şıldak, Türk milletinin tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Cumhuriyetin ilânının 96'ncı yıl dönümünü kutlamanın heyecanı, gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vali Şıldak, "Bu vatan için en başta Cumhuriyetimizin kuruluş sürecinde, Kurtuluş Savaşı'nda, öncesinden gelen süreç içerisinde bu vatanın bekası, bu toprakların Türk yurdu olarak muhafaza edilmesi, bayrağımızın gönderden hiç inmemesi adına mücadele eden, şehadete yürüyen başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi saygıyla, minnetle, şükranla ve rahmetle anıyorum" dedi.

Sakarya İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi ve Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin oratoryo gösterisinin ardından 29 Ekim dolayısıyla kentteki liseler arasında düzenlenen resim, kompozisyon ve atletizm yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Vali Hasan Şıldak tarafından verildi. Tören resmi geçitle sona erdi.



BURDUR 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:52

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ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:12

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