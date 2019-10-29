Burdur’da Cumhuriyet kutlamaları

Cumhuriyet’in kuruluşunun 96. yılı, Burdur’da ve Bucak ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Burdur’da kutlamalar, Cumhuriyet Meydanında başladı. Burdur Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Alb. Cenk Baburşah ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz vatandaşların, askerlerin ve öğrencilerin bayramlarını kutladı. Mücadelenin bugün de bitmediğine işaret eden Vali Şıldak, "Ülkemizin topraklarının mevcudiyetini sekteye uğratmaya, zarar vermeye ve terör unsurlarıyla bize zarar vermeye yeltenen Suriye topraklarında verdiğimiz mücadeleyle devletimizin iradesiyle milletimizin desteği ile çizgimiz yine bağımsızlık ve özgürlük çizgisidir. Milletimiz yürüttüğümüz Barış Pınarı Harekatı'nda devletinin, silahlı kuvvetlerinin, güvenlik güçlerinin yanında tek yumruktur. Cumhuriyet vatandaşlık bilincidir. Cumhuriyet bu meydanı dolduran herkestir, cumhuriyet ve devlet biziz” dedi.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yapılan resim, şiir, kompozisyon ve koşu yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin hediyeleri Vali Şıldak tarafından verildi. Halk oyunlarının oynanmasının ardından Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Resmi Geçiş töreni ile son buldu.



Bucak’ta Cumhuriyet coşkusu

Burdur’un Bucak ilçesinde ise kutlama etkinlikleri kapsamında Bucak Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Kutlama töreni öncesi Bucak İlçe Kaymakamı Erol Tanrıkulu makamında tebrikleri kabul etti. Bucak Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen kabul törenine, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Bucak Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Muhsin Taylı, Bucak Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen İlker Kar, Bucak İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Erdener Bede, siyasi parti temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

Tebrik kabulünün ardından Üçgen Kavşaktan başlayan yürüyüşle Cumhuriyet Meydanındaki 29 Ekim kutlama programına geçildi. Burada yapılan törene, ilçe protokolünün yanı sıra askeri erkan, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu ve Belediye Başkanı Emrullah Ünal protokolün ve öğrencilerin bayramını kutladı. Ardından Bucak İlçe Kaymakamı Erol Tanrıkulu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Tören, Cumhuriyetin 96. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde ilçe genelinde düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında 1. olan eserlerin okunmasıyla devam etti. Öğrenciler, günün anlam ve önemine ithafen eserler okudu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Program Halk Oyunları Gösterisi ve müzik dinletisi ile devam etti. Bucak’ta düzenlenen 29 Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri geçit töreninin ardından sona erdi.

BURDUR 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:52

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