Çömleği, tarihi eser diye 18 bin liraya sattılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çömleği, tarihi eser diye 18 bin liraya sattılar

DHA

BURDUR'da bir vatandaşa normal bir çömleği, tarihi eser yalanıyla kandırıp, 18 bin liraya sattığı iddia edilen 2 şüpheli Yalova´da yakalandı. Gözaltına alınıp, Burdur´a getirilen şüpheliler adli kontrolle bırakıldı.
Burdur´da, bir vatandaş, normal bir çömleği kendisine tarihi eser diye 18 bin lira karşılığında sattığını iddia ettiği 2 şüpheli hakkında polise şikayette bulundu. İhbar üzerine Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis çalışmalar neticesinde şüphelilerin A.T. (54) ve E.Y. (34) olduğunu belirledi.
Yalova'da olduğu tespit edilen 2 şüpheli Yalova Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma sonucu dün yakalanarak, Burdur'a getirildi. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından sorgulanan şüpheliler tutuklanma istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde "Parayı harcadık" dedikleri belirtildi.

BURDUR

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:12
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burdur'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Burdur'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Caminin yardım parasını çalan şüpheli, adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Caminin yardım parasını çalan şüpheli, adli kontrolle ...
Burdur’da Cumhuriyet kutlamaları
YEREL HABERLER Burdur’da Cumhuriyet kutlamaları
Burdur'daki 29 Ekim törenlerinde sahne rötarı
YEREL HABERLER Burdur'daki 29 Ekim törenlerinde sahne rötarı
Burdur'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
YEREL HABERLER Burdur'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
Burdur'da cumhuriyetin 96’ncı yıl dönümü kutlamaları
YEREL HABERLER Burdur'da cumhuriyetin 96’ncı yıl dönümü kutlamaları
Burdur’da emniyet ve vatandaş 'Huzur' için toplandı Burdur'da Toplum Destekli Polis'ten mahallelerde Huzur Toplantıları
YEREL HABERLER Burdur’da emniyet ve vatandaş 'Huzur' için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X