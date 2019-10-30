Şarkıcı Bengü, Salda’da klip çekecek

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– Burdur’da sahne alan ünlü sanatçı Bengü, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’in teklifiyle, şubat ayında çıkaracağı albümünün klibini Salda Gölü’nde çekecek.

Ünlü sanatçı Bengü, Cumhuriyetin 96’ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında Burdur'da konser verdi. Burdur Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan Bengü’yle beraber, Burdurlular Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konsere, binlerce vatandaş katıldı. Öğrencilerin konsere olan ilgisi yoğun oldu. Salda Gölü’nün Türkiye’nin 81 vilayetinde tanındığını kaydeden Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, şarkıcı Bengü’nün Salda’da klip çekmesini istedi.

Şubat ayında albüm çıkaracağını belirten Bengü ise "Seve seve Salda Gölü’nde klip çekmeyi düşünürüz. Bu teklifinizden dolayı size teşekkür ederim” dedi.

Konserde Başkan Ercengiz, Bengü’ye kahve takımı ve çiçek takdim etti. Bengü ve ekibinin söylediği şarkılarla dinleyenler keyifli saatler yaşadı.

BURDUR 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:53

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