Burdur’da ulusal fotoğraf yarışması sergisi

Burdur temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar, Cumhuriyet Parkında düzenlenen sergi ile ziyarete açıldı.

Burdur Valiliği öncülüğünde, BAKA ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu koordinasyonunda gerçekleşen yarışma, ‘Antik Kentleri ve Kültürel Değerleri ile Burdur’ ve ‘Eko Turizm Alanları ile Burdur’ adlı 2 kategoride düzenlendi. Yarışmaya, amatör ve profesyonel olarak bu işle ilgilenen fotoğrafçılar katıldı.

Sergi açılışına ise Vali Hasan Şıldak, Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Piyade Alb. Cenk Baburşah ve eşi, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve eşi, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Baro Başkanı Ramazan Gedik, Vali Yardımcıları Mehmet Yıldız, Ali Nazım Balcıoğlu, İbrahim Özkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Alb. Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

“Çok güzel manzaralar yakalanmış”

Fotoğraf yarışmasına 3 binin üzerinde katılım olduğunu söyleyen Vali Şıldak, “Burdur’umuz her yönüyle doğal güzellikleriyle, tarihi kimliğiyle ve bütün turizme açık alanlarıyla Türkiye’nin gündeminde 1 numara olmaya aday bir ilimiz. Bu serginin, bu ulusal yarışmanın da buna katkı sağlayacağını, tanıtımının, güzelliklerinin ortaya konulmasında büyük bir payı olacağını düşünüyoruz. Birlikte gezdiğimizde de göreceğiz, çok güzel manzaralar yakalanmış. Yarışmaya iştirak eden ülkemiz genelinde bütün fotoğraf severlere, fotoğraf sanatçılarına ve amatörlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

BURDUR 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:53

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