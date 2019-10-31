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Avrupa'nın Noel çelengi Batı Akdeniz'den

DHA

HRİSTİYANLARIN bayramı Noel için Burdur'un Bucak ilçesinde üretilen çelenkler, Hollanda, İngiltere, Almanya ve Danimarka başta olmak üzere hemen hemen tüm Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

HRİSTİYANLARIN bayramı Noel için Burdur'un Bucak ilçesinde üretilen çelenkler, Hollanda, İngiltere, Almanya ve Danimarka başta olmak üzere hemen hemen tüm Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
Hristiyanların 25 Aralık'ta kutladığı 'Christmas' (Hazreti İsa'nın doğum günü) bayramında kapılarına astıkları çelenkler, Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler Beldesi'ndeki kadınların istihdamına önemli katkı sağlıyor. Ağustos ayı ortasında başlayan çelenk üretim sezonu Aralık ayının ortasına kadar sürecek. 2000'li yıllardan bu yana üretimi ve ihracatı gerçekleştirilen çelenkler, çam artığı, çam kozalağı, andız ve selvi dalı, sandal ve mersin meyvesi, kızılcık, dağ çileği, kurutulmuş biber, patlıcan ve hurma gibi tamamen doğal orman artığı ürünlerden yapılıyor.
300 KADIN ÇALIŞIYOR 
Atölye ve ev ortamında yöre halkından her biri, günde 2530 çelenk yapabiliyor. 300 civarı köylü kadın bu işte çalışıp günlük 100-150 lira kazanç elde ediyor. Üretilen kapı süslerinin birim fiyatı ortalama 2.5 Euro. Ekim ayı başı itibarıyla da ihracat başladı. Süslemeler özel soğutma sistemli (frigo) konteynerler içinde TIR veya uçakla gönderiliyor.
300 BİN ÇELENK İHRAÇ EDİLECEK
Sezon sonuna kadar yaklaşık 650 bin kapı süsü yapılarak soğuk hava zinciri ile Hollanda, İngiltere, Almanya, İspanya, Belçika ve Danimarka başta olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor. Bölgedeki firmalar bu yıl ilk kez ABD'den de talep aldı. Maldivler ve Şeysel adalarına da numuneler gönderen firmalar, Japonya'ya da ilk ihracatı bu yıl gerçekleştirdi.
İLK TIR'LAR GİTTİ
Kocaaliler Belediye Başkanı Selahaddin Gökçe, beldede 2000 yılından bu yana çelenk işi yapıldığını söyledi. Belde halkının ağustos ayının ortasından aralığın ortasına kadar çelenk üretiminde çalıştığını kaydeden Başkan Gökçe, "İhracatçı firmaların önder olmaları ve bu işi devam ettirmeleri beldemize ciddi istihdam sağlıyor" dedi.
Kocaaliler Beldesi'nde yaklaşık 20 yıldır çelenk üretip Avrupa ülkelerine ihraç eden Aziz Düz ise "Avrupa'da kapı süsü olarak başlayan çelengin her geçen yıl kullanım alanı genişledi. Başta Almanya ve Hollanda'ya ihraç ettiğimiz çelenkler, Noel'in yanı sıra kapı süsü, masa süs olarak kullanılıyor. Yine cenazelerde kullanılıyor. Kısacası Avrupalılar sevincini ve üzüntüsünü paylaştığı her yerde çelenk kullanıyor" diye konuştu.
Firma olarak günlük 2 bin 700 bin çelenk ürettiklerini vurgulayan Aziz Düz, yıllık 250300 bin adet çelenk ihraç ettiklerini söyledi. 

BURDUR

31 Ekim 2019 Perşembe

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