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MAKÜ Sivil Havacılık Topluluğu Ankara'da

İHA

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sivil Havacılık Topluluğu havacılık alanındaki gelişmeleri incelemek, öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmek için Ankara'ya teknik gezi gerçekleştirdi.

MAKÜ Sivil Havacılık Topluluğu Ankara'da

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sivil Havacılık Topluluğu havacılık alanındaki gelişmeleri incelemek, öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmek için Ankara’ya teknik gezi gerçekleştirdi.
Topluluk akademik danışmanı Öğr. Gör. Ramis Onur Örük öncülüğünde gerçekleştirilen teknik gezide Sivil Havacılık bölümü öğrencilerinin derslerde anlatılanları pekiştirmek ve Sivil Havacılık alanında oluşan gelişmeleri gözlemlemek için Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kulesi, hava sahası, terminal binası gibi alanlarda incelemelerde bulunan topluluk üyeleri öğle saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisine geçerek yasama yılıyla ilgili bilgi aldı. Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile Meclis Şeref kapısında hatıra fotoğrafı çektiren topluluk üyeleri Barış Pınarı Harekâtında görevli olan Mehmetçik için Milli Savunma Bakanlığının başlattığı “Mehmetçiğe Selam Gönder” çalışmasına Gazi Meclisten Asker Selamı göndererek katıldılar.
TBMM ziyareti sonrası Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne (SHGM) geçen topluluk üyeleri Genel Müdür Bahri Kesici ve ekibi tarafından karşılanarak SHGM’nin yapısı, çalışma sistemi ve işleyişi hakkında bilgiler aldı. Sivil Havacılık öğrencilerinin sıkıntıları ve SHGM’nin öğrencilerden beklentilerinin karşılıklı görüş alışverişi paylaşılması sonrası hatıra fotoğrafı çekilerek son buldu.

BURDUR

31 Ekim 2019 Perşembe

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