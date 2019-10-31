Lavanta Tepesi Hoteli kapılarını ilk kez Burdur protokolüne açtı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) kampüsünde yapımı tamamlanan “Lavanta Tepesi Hoteli” kapılarını Burdur protokolü ile açtı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde protokol üyeleri “Lavanta Tepesi Hoteli”nde gerçekleştirilen kahvaltıda buluştu. İlk kez kapılarını Burdur protokolüne açan Hotel, Burdur ve bölgesine hizmet verecek. MAKÜ ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıya Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı P. Albay Cenk Baburşah, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Burdur Protokolü katıldı. Açılış konuşmasını MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz yaptı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başlayan Rektör Korkmaz, “Bugün ilk defa bu özel ve anlamlı günde Lavanta Tepesi Hotelimizin kapılarını açarak şehirle buluşturmuş olduk. Resmi açılış süreci henüz tamamlanmadı. Şehrimize Spor Toto imkanlarıyla kazandırılmış olan, aynı zamanda Spor Kompleksi Projesinin de bir bileşeni olarak planladığımız ve 2.5 yıl önce başladığımız hotelimiz, yaşanan bütün zorluklara rağmen hayırlısıyla bugün kapılarını açmış oldu. Tesisimizde sizinle birlikte olmaktan da büyük mutluluk duyduğumuzu ifade ediyorum. Konaklama işletmeciliği şehirlerin gelişimi açısından çok önemli. Turizm demek sahip olduğunuz potansiyeller demek değil, sahip olduğunuz hizmet alt yapısı ve kapasitesi ile ilgili bir durumdur. Şehre hem tanıtım anlamında hem de katma değer anlamında değer ifade etmesi ve daha yüksek katma değer bırakabilmesi için tesis kapasiteniz ve altyapılarınız çok önemlidir. Bu anlamda 120 odanın olduğu, değişik büyüklükte 6 salonun aynı anda toplantı ve konferanslara hizmet verebildiği, çok sayıda sosyal etkinliğe, kongrelere alt yapı hizmeti verebileceği önemli bir tesis. Hotelimiz bugün itibari ile kapılarını ilk defa Burdur’umuzun değerli yöneticilerine açtı. Yarından itibaren uluslararası bir kongreyle de ilk açılışını yapacak. Kasım ayında yine başka bir kongremiz var. Hizmet içi eğitimlerimiz olacak, otelimiz herkese, protokollere açık olacak, profesyonel bir mantıkla işletilecek. Burası bir kamu uygulama oteli değil, sosyal tesis işletmesi dediğimiz piyasa koşullarına göre çalışan ve ona göre personel istihdam eden, mevzuat gereği kamu personelinin ve kamu kaynağının çok sınırlı olduğu bir yönetim modeli. Üniversitelerin çok yaptığı bir şey değil ama biz Burdur’da şehrin ve bölgenin ihtiyaçlarını da göz önüne alarak biraz zor bir yolu seçmiş olduk. Şehrimizin değerli yöneticilerini yapacakları birtakım programlarda gerçekten kaliteli ve 5 yıldız standardında bir tesiste ağırlamak bize memnuniyet verecektir. Yıldız çalışmalarını da başlıyoruz. Bunun da bölgemize önemli bir katkı yapacağını düşünüyoruz" ifadelerinde bulundu.



"Turizmden daha iyi bir pay alabilmek adına konaklama tesislerimizi artırmak durumundayız"

Stadyumun 2 hafta içinde maçların oynanabileceği bir hale geleceğini dile getiren Korkmaz, "Orası da fakültenin bulunduğu, birçok spor alanlarına sahip değişik faaliyetlerin yapılabileceği bir kompleks. Spor turizmi açısından da bölgemiz Burdur’un yükseltisi özellikle yaz dönemlerinde inanılmaz imkanlar sunuyor. Bunu şehir projesi olarak da düşünüyoruz. İnşallah yakın gelecekte bir spor turizmi çalıştayını ve stratejisini oluşturmamız lazım. Konaklama ve spor alt yapıları burada önemli oluyor. Bu anlamda bu konuda daha çok bir araya geleceğiz ve çalışacağız. Hepinize tekrar teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Daha sonra konuşma yapan Vali Şıldak da, “Üniversitemiz bu daveti ile bu güzide tesisleri bizimle buluşturmuş oldu. İlimize hayırlı olsun. İşte burası Cumhuriyetin nimetlerinden biri daha. Ülkemizin, devletimizin gücünün en güçlü bir şekilde cisme büründüğü bir binadayız. Olaylara geniş kapsamlı ve proje ile yaklaşmak, bir hedef koyup o hedefin altını doldurup ilerlemek çok önemli. Burada 2016 yılından beri çalışılan ve devletimizin en üst katından Sayın Cumhurbaşkanımızdan kabul görmüş bir proje var. Bu projenin iyi takip edilmesi, yaşanan bir takım yüklenici firma sorunlarına rağmen burada hiçbir sorun yaşanmadan vaktinde zamanında bitirilmiş bir tesisin içerisindeyiz. Ne mutlu bize ki, ilimize böyle bir büyük yatırım kazandırılmış oldu. Üniversite bünyesinde en iyi şekilde işletileceğini ve bütün ilin bundan faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Gerek spor kompleksi gerekse konaklama tesisi sadece üniversitemiz için değil, aslında bütün ilin geneline bir hizmet üretmek amacıyla da hayata geçirilmiştir. İlimizde turizm trendi artık değişmekte, gelişmekte ve bu trendin içinde de en eksik bileşenlerden biri konaklama imkanlarımızın yeterli olmayışı. Artık turizmden daha iyi bir pay alabilmek adına konaklama tesislerimizi artırmak durumundayız. Bütün iş adamlarımıza, sanayicilerimize, yatırımcılarımıza yaptığımız bu çağrı aslında yine kamu tarafından buradaki bu güzel tesis hayata geçirilmiş oldu. Emek verenleri tebrik ediyor, hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Lavanta Tepesi Hoteli katılımcılarla beraber gezildi.

BURDUR 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:54

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