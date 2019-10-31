Üvey kızına cinsel istismar sanığından iftira iddiası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Üvey kızına cinsel istismar sanığından iftira iddiası

DHA

BURDUR'da 12 yaşındaki üvey kızına mısır tarlasında cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan H.B.'nin (35) yargılanmasına başlandı. Suçlamaları kabul etmeyen H.B., "Kesinlikle cinsel bir davranışta bulunmadım. Bana atılan iftiraları kabul etmiyorum" dedi.

BURDUR'da 12 yaşındaki üvey kızına mısır tarlasında cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan H.B.'nin (35) yargılanmasına başlandı. Suçlamaları kabul etmeyen H.B., "Kesinlikle cinsel bir davranışta bulunmadım. Bana atılan iftiraları kabul etmiyorum" dedi.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde yaşayan F.Ö., şubat ayında rehber öğretmenine, geçen yıl haziran ayında üvey babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Öğretmenin polise haber vermesi üzerine gözaltına alınan üvey baba H.B., sorgusunun ardından tutuklandı. Olay tarihinde 12 yaşında olan F.Ö., pedagog ve rehber öğretmen huzurunda alınan ifadesinde, H.B.'nin kullandığı motosikletle mısır tarlasına gittiklerini, burada üvey babasının kendisini yanına çağırdığını ve kucağına oturttuğunu, kalkmak istemesi üzerine de sanığın kendisini cep telefonundaki mesaj uygulaması üzerinden konuştuğu erkek arkadaşını annesine söylemekle tehdit ettiğini ve cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Bağırmaya başladığında da H.B.'nin ağzını kapatarak, "Seni bu mısır tarlasına gömerim, kimse seni bulamaz, sesini çıkartma" diyerek, tişörtünü de çıkarttığını söyledi.
F.Ö., olaydan önceki bir tarihte de annesinin evde olmadığı sırada H.B.'nin kendisini kucağına zorla oturtmaya çalıştığını ancak bunu annesine anlatmadığını, 2018 yılı haziran ayında yaşanan olaydan sonra üvey babasıyla hiç yalnız kalmadığını, sanığın kendisine WhatsApp üzerinden cinsel içerikli mesajlar ve görüntüler attığını, bu mesajların cep telefonundan şüpheli tarafından silindiğini de söyledi.
İLK DURUŞMA YAPILDI
Olayla ilgili H.B. hakkında '12 yaşından küçük çocuğa cebir veya tehditle cinsel istismar' ve 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık H.B. ve avukatı, mağdur çocuğun ailesi ve avukatı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı katıldı. Mağdur çocuk F.Ö. ise duruşmada yer almadı.
'CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMADIM'
H.B., duruşmadaki ifadesinde üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu iddialarını kabul etmedi. Soruşturma aşamasında verdiği ifadeleri de reddeden H.B., "Bana atılan iftiraları kabul etmiyorum. Telefonla çok oynuyordu ve ders çalışmadığı için telefonunu alıp annesine verdim. Annesi hamile olduğu için de kıskançlıkları vardı. Ben kesinlikle cinsel istismarda bulunmadım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
'SURATI ASIK VE GÖZLERİ KIZARIKTI'
Mağdur çocuğun annesi G.B. ise "Kızım motosiklet binmeyi öğreniyordu. Kızım sanıkla mısır tarlasına gitmişti. 11.5 saat sonra eve döndüğünde suratı asık ve gözleri kızarıktı. Üvey babası olan sanık 'Motosikletin rüzgarı çarpmıştır' dedi. Kızıma sordum, olayı açıklamadı ancak olaydan sonra sanıkla baş başa kalmak istemiyordu. Ben de bunun üzerine kızımı anneannesinin yanına, Antalya'ya gönderdim. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.
'OLAY ORTAYA ÇIKINCA DURUMU ANLADIM'
Tanık olarak dinlenen mağdur kızın anneannesi V.B., "Torunum mısır tarlasından döndüğünde bir şeylerden şüphelendim. Saçları dağınık, gözleri kızarıktı. Torunumun dudakları şişmiş haldeydi. Ne olduğunu sordum. Torunum cevap vermeden sanık H.B. araya girerek 'Motosikletin rüzgarı çarptı' dedi. Sonrasında olay ortaya çıkınca durumu anladım" dedi.
Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve mağdur kızın Antalya Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ek ifadesinin alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.
'MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIZ'
Davaya müdahil olarak katılma istemi mahkeme tarafından kabul edilmeyen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Antalya Temsilciliği avukatı Neslihan Çil, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, "Çocuğumuzun ailesine manevi ve hukuki destek için buradayız. Davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Ailemizin yanındayız. Çocuklarımız bizim vatanımızdır, geleceğimizdir. Çocuğumuzu korumak için buradayız. Mücadeleyi bırakmayacağız" dedi.

BURDUR

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:15
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Avrupa'nın Noel çelengi Batı Akdeniz'den
YEREL HABERLER Avrupa'nın Noel çelengi Batı Akdeniz'den
Lavanta Tepesi Hoteli kapılarını ilk kez Burdur protokolüne açtı
YEREL HABERLER Lavanta Tepesi Hoteli kapılarını ilk kez Burdur ...
MAKÜ Sivil Havacılık Topluluğu Ankara'da
YEREL HABERLER MAKÜ Sivil Havacılık Topluluğu Ankara'da
Coğrafi işaret aldı talep patladı, sadece haftanın dört günü kargo ile gönderiyor Coğrafi işaret alan meşhur Burdur Ceviz Ezmesi'ne talep gün geçtikçe artıyor Meşhur ceviz ezmesi, Burdur'dan yalnızca Pazartesi gününden Perşembe gününe kadar başka illere kargo ile gönderilebiliyor Üretici ve satış mağazası sahibi Haldun Gürcan: "Amacım, bir Burdurlu olarak bu ürünümüzü daha fazla tanıtabilmek” Erdinç Gökçek: "Bayramda veya diğer ziyaretlere giderken ceviz ezmesini hediye olarak götürüyoruz"
YEREL HABERLER Coğrafi işaret aldı talep patladı, sadece haftanın ...
Burdur’da ulusal fotoğraf yarışması sergisi
YEREL HABERLER Burdur’da ulusal fotoğraf yarışması sergisi
Şarkıcı Bengü, Salda’da klip çekecek
YEREL HABERLER Şarkıcı Bengü, Salda’da klip çekecek
Çömleği, tarihi eser diye 18 bin liraya sattılar
YEREL HABERLER Çömleği, tarihi eser diye 18 bin liraya sattılar
Burdur'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Burdur'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Caminin yardım parasını çalan şüpheli, adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Caminin yardım parasını çalan şüpheli, adli kontrolle ...
Burdur’da Cumhuriyet kutlamaları
YEREL HABERLER Burdur’da Cumhuriyet kutlamaları
Burdur'daki 29 Ekim törenlerinde sahne rötarı
YEREL HABERLER Burdur'daki 29 Ekim törenlerinde sahne rötarı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X