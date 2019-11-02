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Şehit pilot Ayfer Gök'ün ismi, F-4 Fantom uçağı yerleştirilen kavşakla ölümsüzleşecek Uçağın ...

İHA

Türkiye'nin ilk şehit Teğmen Ayfer Gök'ün isminin yaşatılması için Burdur Belediyesi tarafından Eskişehir Ana Jet üssünden satın alınan ve Burdur'a getirilen F4 Fantom uçağının montaj çalışmaları devam ediyor. Şehidin isminin verileceği kavşağın, şehidin doğum günü olan 28 Kasım'da açılacağı bildirildi. Montajı tamamlanıp şehrin en önemli kavşaklarından birinde sergilenecek olan uçak vatandaşların da büyük ilgisini çekiyor.

Şehit pilot Ayfer Gök'ün ismi, F-4 Fantom uçağı yerleştirilen kavşakla ölümsüzleşecek Uçağın montajlanıp yerleştirildiği Şehit Ayfer Gök kavşağı, şehidin doğum gününde açılacak

Türkiye'nin ilk şehit Teğmen Ayfer Gök'ün isminin yaşatılması için Burdur Belediyesi tarafından Eskişehir Ana Jet üssünden satın alınan ve Burdur'a getirilen F4 Fantom uçağının montaj çalışmaları devam ediyor. Şehidin isminin verileceği kavşağın, şehidin doğum günü olan 28 Kasım'da açılacağı bildirildi. Montajı tamamlanıp şehrin en önemli kavşaklarından birinde sergilenecek olan uçak vatandaşların da büyük ilgisini çekiyor.
2001 yılında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök komutasındaki F5A uçağı, Karaman’ın Ermenek ilçesi yakınında düşmüş, Gök, ilk kadın şehit kadın pilot olarak tarihe geçmişti. Şehit Teğmen Ayfer Gök’ün isminin yaşatılması için Eskişehir Ana Jet üssünde bulunan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinden ayrılmış olan F4 Fantom uçağı Burdur Belediye Meclisinden alınan kararla satın alınarak Burdur’a getirildi.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile Başkan Yardımcısı Ali Say, Türkiye’nin ilk kadın şehit pilotu Ayfer Gök’ün ailesini Bucak'da ziyaret etti. Başkan Ercengiz, şehit annesi Ümmü Gülsüm Gök’ün elini öperek, hatırını sordu. Ercengiz, şehit pilot Ayfer Gök’ün anısına Burdur'da sergilenmek üzere montajlama çalışmalarına başlanan F4 Fantom savaş uçağının bulunduğu kavşağa Ayfer Gök’ün isminin verileceğini söyleyerek, kavşak düzenlemesiyle ilgili anne Gök'ü bilgilendirdi. Anne Gök de, şehit kızının anılarını paylaştı.
Kardeşi ve babası ile Gök’ün anılarının yer aldığı köşeyi gören Başkan Ercengiz, şehit pilot Gök’ün doğum günü olan 28 Kasım’da F4 Fantom uçağını ve kavşağını açmak için elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi.
Burdur Belediyesi tarafından F4 Fantom uçağının yerleştirme çalışması tamamlanırken, çevre düzenlemesi tüm hızla devam ediyor. F4 Fantom uçağının yer aldığı kavşaktan geçen vatandaşlar araçlarını durdurup fotoğraf çekmeden geçmiyor.

BURDUR

02 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:56
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