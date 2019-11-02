Burdurlu yönetmen ormanlık alanda ölü bulundu Burdurlu yönetmen Mehmet Şafak Türkel’den, 3 gündür haber alınamıyordu

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Kendisinden 3 gündür haber alınamayan Burdurlu yönetmen Mehmet Şafak Türkel (38) ormanlık alanda ölü bulundu.

Burdur Gölü’nün kurumasına dikkat çekmek için “Göle Yas“ belgeseli çeken Yönetmen Mehmet Şafak Türkel, Burdur Antalya Karayolu 2. kilometresinde ormanlık alanda ölü bulundu.

Baba Hasan Türkel'in, oğlunun 30 Ekim Çarşamba günü bir not bırakarak evden ayrılmasından sonra kendisine ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri Türkel'in öldüğünü tespit etti. Türkel’in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi.

BURDUR 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:56

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