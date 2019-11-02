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3 gündür kayıp olan yönetmen dere yatağında ölü bulundu

DHA

BURDUR'da, 3 gündür kayıp olan yönetmen Mehmet Şafak Türkel (38), ormanlık alandaki dere yatağında ölü bulundu.

BURDUR'da, 3 gündür kayıp olan yönetmen Mehmet Şafak Türkel (38), ormanlık alandaki dere yatağında ölü bulundu.
Burdur'da, çarşamba günü, yönetmen Mehmet Şafak Türkel´den haber alamayan ailesi durumu, polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerince Türkel´i arama çalışması başlatıldı. Aramalara devam eden polis, bugün saat 16.30 sıralarında, BurdurAntalya yolundaki ormanlık alanda bulunan dere yatağında bir erkeğin hareketsiz halde yattığını fark etti. Yapılan kontrolde kişinin öldüğü belirlendi. İnceleme yapan ekipler, cesedin Mehmet Şafak Türkel'e ait olduğunu tespit etti. Türkel'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
MEHMET ŞAFAK TÜRKEL KİMDİR?
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu olan Mehmet Şafak Türkel, 2001 yılından itibaren 20'den fazla dans filmi, kısa film ve belgesel film çekti. Yerli ve yabancı festivallere katılan ve ödüller alan Türkel, su seviyesi azalan Burdur Gölü'ne dikkati çekmek için hazırlanan Göle Yas (Song of the Lake) belgeselinin yönetmenliğini üstlenirken, Göle Hayat Derneği'nin de kurucu başkanı olarak görev aldı.

BURDUR

02 Kasım 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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