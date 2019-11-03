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Toroslardan gelen lezzet Bucak salebi, kışın vazgeçilmezi

DHA

BURDUR'un Bucak ilçesinde Toros Dağlarının yüksek kesimlerinde yetişen yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor. Yapışkan özelliği, tadı ve aromasıyla diğer saleplerden farklı olan Bucak salebinin kilosu, 700 liraya ulaştı.

BURDUR'un Bucak ilçesinde Toros Dağlarının yüksek kesimlerinde yetişen yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor. Yapışkan özelliği, tadı ve aromasıyla diğer saleplerden farklı olan Bucak salebinin kilosu, 700 liraya ulaştı.
Bucak'ta Toros Dağları'nda köylülerin topladığı yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kış aylarında sıkça tüketiliyor. NisanHaziran ayları arasında yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen yumrular, yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte yaklaşık 6 ay kurutuluyor. Kurutulmuş salep yumruları tüccar tarafından alınarak, taş değirmenlerde öğütlüyor. Toz haline getirilen salep, kaynatılmış inek sütü ve şekerle buluşturulup 1 saat daha kısık ateşte karıştırılarak kaynatılıp içime hazır hale getiriliyor. Tadı ve aromasıyla diğer saleplerden farklı olan, damaklarda tarifsiz bir lezzet bırakan Bucak salebi, Türkiye'nin birçok iline internetten sipariş üzerine gönderiliyor.
TOROSLARIN ZİRVESİNDEN GELEN LEZZET
Bucak'ta baba mesleğini sürdüren salep tüccarı Aziz Gündüz, doğal salep tozunun Torosların yüksek kesimlerinde yetişen yabani orkide bitkisinin köklerindeki yumrulardan elde edildiğini söyledi. Köylülerin topladığı bu yumruların yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte kurutulduğunu belirten Gündüz, "Bucak'ın Toroslarında yetişen salebin yapışkan olması, tadı, lezzeti ve aroması çok farklı. Bu nedenle çok tercih ediliyor" dedi.
1 KİLO SÜTE 7 GRAM
Toroslarda yetişen doğal salebin kalitesinin yüksek olduğunu anlatan Gündüz, salep hasadının mayıs ve haziran aylarında yapıldığını söyledi. Bucak salebinin yapışkan özelliğinin yoğun olmasından dolayı 1 kilo sütte 7 gram salep tozunun yeterli lezzet ve kıvamı verdiğini aktaran Aziz Gündüz, eskiden Bucak salebinin daha çok dondurma üreticilerince bilindiği, son yıllarda bazı çikolata markalarında da kullanıldığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 10 Ocak 2012 tarihinde Çalışan Gazeteciler Günü'nde konuk ettiği gazetecilere salep ikram ettiğini hatırlatan Gündüz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Bu çarşı pazar değil, hakiki Bucak salebi' demesi üzerine Bucak salebi ününü daha da artırmış oldu. Eskiden sadece dondurmacılara satılırken, günümüzde perakende olarak Türkiye'nin her yerine salep gönderiyoruz" diye konuştu.
KİLOSU 700 TL
Her yıl bütçe görüşmelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm milletvekillerine salep ikram edildiğini belirten Gündüz, "İnternet üzerinden 100 gramın üzerinde istediklerinde Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. İstanbul'dan talep daha çok oluyor. Müşterilerimiz internetten araştırıp bize ulaşıyor. Yüzde 100 Bucak salebi diye bizlere onaylattıktan sonra alıyorlar. Şu an hakiki doğal Bucak salebinin kilosu 700 lira" diye konuştu.
UCUZ SALEPTE NİŞASTA VE MAKARNA TOZU VAR
Aziz Gündüz, Bucak salebini bir kez içenlerin kalitesini, lezzetini gördükten sonra başka marka salep tercih etmediğini belirtti. Market veya bakkallarda salebin kilosunun 200 ile 300 TL'nden satıldığını kaydeden Gündüz, "Bunlar kesinlikle salep değil. 500 TL ve altında satılan salebin içerisindeki orkide oranı yüzde 510'dur. Bunların içerisinde saf salepten ziyade katkı maddeleri olan nişasta, makarna tozu vardır. Salebin merkezi Bucak'tır. Salep tüketmek isteyenlere mutlaka salep satan yerlerden almalarını öneririm. Bir ailenin yıllık salep ihtiyacı 100 gramdır. 100 gram kış ayları boyunca yeterlidir" dedi.
Aziz Gündüz, bu yıl bahar aylarının yağışlı geçmesinden dolayı orkide bitkisinin rekoltesinde de artış olduğunu belirtti.

BURDUR

03 Kasım 2019 Pazar

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