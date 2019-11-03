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Dere yatağında ölü bulunan yönetmen Türkel, toprağa verildi

DHA

BURDUR'da, kaybolduktan 3 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan yönetmen Mehmet Şafak Türkel (38), son yolculuğuna uğurlandı.

BURDUR'da, kaybolduktan 3 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan yönetmen Mehmet Şafak Türkel (38), son yolculuğuna uğurlandı.
Burdur'da 30 Ekim'den bu yana kayıp olan ve dün BurdurAntalya karayolundaki dağlık alanda dere yatağında cansız bedeni bulunan yönetmen Mehmet Şafak Türkel için bugün Burdur Ulu Cami'de öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Burdur Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, sanatçı Sümer Ezgü, ailesi ve yakınları katıldı.
Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Sevgili Şafak'ı kaybettik. 2014 yılında 'Göle Yas' belgeselini çekmişti. Kendi çocuğumuz, kendi mahallemizin çocuğu. Üzgünüz. Sözün bittiği yer. Mekanı cennet olsun. Geride Burdur için yaptığı güzel bir belgesel ve sanatçı kimliğiyle bıraktığı eserleri kaldı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.
Sanatçı Sümer Ezgü de, "Söyleyecek bir şey yok. Çok üzgünüm. Genç, üretken bir insandı. 'Göle Yas' belgeseliyle hepimizin dikkatini çekti. Gölle ilgili çektiğim klibin de yönetmenliğini üstlenmişti. İdealleri olan, yetişmiş genç bir arkadaşımızdı" diye konuştu.
Türkel'in cenazesi, kılınan namazın ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BURDUR

03 Kasım 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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