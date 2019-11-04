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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Parkta kitap okurken kedinin sesini duydu, kedi ...

İHA

Burdur'da kitap okumak için oturduğu bir parkta ağaçta mahsur kalmış kediyi gören genç, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, kediyi merdiven yardımıyla aşağı indirdi.

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Parkta kitap okurken kedinin sesini duydu, kedi ağaçtan inemeyince itfaiye ekiplerine haber verdi

Burdur'da kitap okumak için oturduğu bir parkta ağaçta mahsur kalmış kediyi gören genç, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, kediyi merdiven yardımıyla aşağı indirdi.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) öğrenim gören Alparslan Keskin, parkta kitap okurken bir kedi sesi duydu. Kitap okumayı bırakıp kediyi ağaçtan indirmeye çalışan ancak indiremeyen Keskin, 112 çağrı merkezini arayarak itfaiye ekibi istedi. Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri parktaki bir çam ağacına çıkan kediyi merdiven yardımıyla kurtardı.
Kedinin inmesi için biraz beklediğini ancak bağırmaya başlamasıyla itfaiye ekiplerine haber verdiğini anlatan Keskin, "Allah'ın dilsiz kullarına ancak böyle el uzatabiliyoruz" dedi.
Çam ağacında mahsur kalan kediyi kurtaran itfaiye eri ise, "Bizim için her canlı önemlidir" diye konuştu.

BURDUR

04 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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