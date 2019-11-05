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Grafik tasarım okudu, 70 yıllık dede mesleği sobacılığa başladı

DHA

BURDURLU Şeref Arık (31), yüksekokulda grafik tasarım bölümünden mezun olduktan sonra dedesi ve babasının 70 yıldan fazladır yaptığı sobacılığı devam ettirmeye karar verdi. Arık, "Üçüncü nesil olarak bu mesleği sürdürüyorum" dedi.

BURDURLU Şeref Arık (31), yüksekokulda grafik tasarım bölümünden mezun olduktan sonra dedesi ve babasının 70 yıldan fazladır yaptığı sobacılığı devam ettirmeye karar verdi. Arık, "Üçüncü nesil olarak bu mesleği sürdürüyorum" dedi.
Burdur'da yaşayan, sobacı Şeref Arık, adını aldığı dedesinin bakırcılar arastasındaki iş yerinde, üçüncü nesil olarak mesleğini sürdürüyor. Akdeniz Üniversitesi'nin 2 yıllık Grafik Tasarım Bölümü'nden 2013 yılında mezun olduktan sonra ata mesleğine yönelen Arık, o günden bu yana dükkanında ekmeğini kazanıyor. Şeref Arık, "Rahmetli dedem sobacılık mesleğine 1948'de başlamış. Babam 1977'de ilkokulu bitirdikten sonra babasının yanında mesleğe devam etmiş. Ben de Akdeniz Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nü bitirdim. Dedem ve babamdan sonra üçüncü nesil olarak bu mesleği sürdürüyorum. Üniversiteyi bitirdim, dükkanımızın başına geçtim" diye konuştu.
'İŞİMİZ AĞIR, İŞÇİ DAYANMIYOR'
Tek başına çalıştığını anlatan Şeref Arık, "Meslekte tek başına olmak zor ama işçi çalıştırmak şu şartlarda büyük sıkıntı. Asgari ücret ve sigortalı işçi çalıştırmak büyük sıkıntı. İşimiz ağır. Bulduğumuz işçi de bazen dayanamıyor 'Çalışamayacağım' deyip gidiyor" dedi.
Kışın işlerinin yoğunlaştığını ve geç saatlere kadar çalıştıklarını anlatan Arık, "Kış mevsiminde yeri geliyor sabahlıyoruz, yeri geliyor pazar günü de çalışıyoruz. Girdi fiyatları yükselince soba fiyatları aşırı yükseldi. Doğal gaz kullanımından dolayı sobaya eskisi gibi rağbet yok. Satışlarımız düştü. Artık hedef kitlemiz sadece köylüler" diye konuştu. 
'BİZDEN SONRA YAPACAK GENÇ YOK'
Sobacılık mesleğinde çırak yetişmediğini aktaran Şeref Arık, "Yıllar önce 1520 soba imalatçısı olan Burdur'da şu anda 3 imalatçı kaldı. Meslekte bizden sonra yapacak genç yok. Çırak yetişmiyor. Dedem bıraktıktan sonra babam devam etti. Şimdi ben mesleği sürdürüyorum. Allah uzun ömür versin, 6 aylık oğlum var. Büyüdüğünde bu mesleği devam ettirir mi, ettirmez mi bilmiyorum" dedi. 

BURDUR

05 Kasım 2019 Salı

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