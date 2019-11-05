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İrem Su'nun öldüğü yerde yeniden keşif yapıldı

DHA

BURDUR'da üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) yaşamını yitirdiği kazayla ilgili olay yerinde yeniden keşif yapıldı. Bilirkişi eşliğinde gerçekleştirilen keşifte, kazanın meydana geldiği kavşak ile 200 ve 400 metre mesafedeki tabelaların ölçümleri yapıldı. Bilirkişi, kazanın ardından 1.92 promil alkollü çıkan tutuklu sürücü Emre Esmer'in hızını belirleyecek.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi Kavşağı'nda 13 Mart sabahı yaşanan kazada, Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil ile Uzman Çavuş Emre Esmer'in kullandığı 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Süleyman Emre Kılınç, beraberinde bulunan İrem Su Akkaya ve Beyza Din (19) ile diğer otomobilin sürücüsü Emre Esmer yaralandı.
ERTESİ GÜN ÖLDÜ
Ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan buradan da Isparta'ya sevk edilen MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, kazadan 1 gün sonra yaşamını yitirdi.
UZMAN ÇAVUŞ ALKOLLÜ ÇIKTI
Tedavisinin ardından gözaltına alınan Uzman Çavuş Emre Esmer yapılan testte, 1.92 promil alkollü çıktı. Kırmızı ışık ihlali yaptığı da öne sürülen Esmer, tutuklandı.
Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılanan Emre Esmer, 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan 9 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı. Cezada indirim yapmayan mahleme, Esmer'in ehliyetine 2.5 yıl süreyle el koydu.
KEŞİF YAPILDI
Emre Esmer'in avukatı ile İrem Su Akkaya'nın ailesi, kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı
11'inci Ceza Dairesi'nde geçen cuma günü görülen duruşmada mahkeme heyeti, kaza yerinde yeniden keşif yapılmasına karar verdi. Olay yerinde bugün yapılan keşifte İrem Su Akkaya'nın ailesi ve avukatı ile Emre Esmer'in avukatı ve ailesi hazır bulundu.
Mahkeme tarafından tayin edilen bilirkişi eşliğinde gerçekleştirilen keşifte, kazanın meydana geldiği kavşak ile 200 ve 400 metre mesafedeki tabelaların ölçümleri yapıldı. Tutuklu sanık Emre Esmer'in hız tespitini yapacak olan bilirkişi, hazırlayacağı raporu mahkemeye sunacak.

BURDUR

05 Kasım 2019 Salı

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