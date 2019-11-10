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Atatürk'ün vefatını yayınlayan 81 yıllık gazete Atatürk'ün vefatını yazan gazete dededen toruna ...

İHA

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat haberi 81 yıl önce bugün dönemin gazetelerinden duyuruldu. Tarihi belge niteliğine sahip o gazetelerden biri Serkan Sevinci'ye dedesinden miras kaldı. Sevinci, "Gazeteyi 100. yılına kadar saklamak amacındaydım" dedi.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat haberi 81 yıl önce bugün dönemin gazetelerinden duyuruldu. Tarihi belge niteliğine sahip o gazetelerden biri Serkan Sevinci'ye dedesinden miras kaldı. Sevinci, "Gazeteyi 100. yılına kadar saklamak amacındaydım" dedi.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat haberi 81 yıl önce bugün dönemin gazeteleri tarafından böyle duyuruldu. Burdur’un Bucak ilçesinde yaşayan Serkan Sevinci (38), Ulu Önder Atatürk’ün ölüm haberinin yer aldığı o gazetelerden birinin dedesinden ona miras kaldığını söyleyerek 81 yıldır sakladıklarını ifade etti. Dedesinin Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte cephede savaştığını anlatan Sevinci, "Dedem ölmeden önce bu gazeteyi önce babama, babam da bana verdi. Yaklaşık 20 yıldır özenle saklıyorum. Dedemden kalan mirasa sahip çıkıyorum. Bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğim" diye konuştu.
11 Kasım 1938 tarihli Yeni Sabah gazetesini 81 yıldır sakladıklarını söyleyen Sevinci, “Bu gazete zamanında 30 tane basılmış ve dedem de bir tanesini temin etmiş.Dedemden babama, babamdan da bana hediye olarak miras kaldı. Ben bunu 20 yıldır hiç gün yüzüne çıkarmamıştım. Çocuğumun okulda bir dersi için ödev verilince ben de kızıma bu gazeteyi verdim. Okulda öğretmenleri bu gazeteyi görünce herkesin ilgisini çekti. Hatta aracılar koymaya başladılar satmayı düşünür mü diye. Ben satmayı düşünmüyorum. Asıl hedefim benim 2038 yılıydı. Gazeteyi 100. yılına kadar saklamak amacındaydım. Ama kızımın ödevi için gazeteyi çıkardım. Benim ömrüm olursa 2038’i de görürürüz olmazsa kızım görür" ifadelerinde bulundu.

Babadan kızına geçecek miras
Gazetenin manevi değerinin çok büyük olduğunu ifade eden Sevinci, “Benim içimde Atatürk sevgisi vardı.Bu gazeteye sahip olunca çok daha mutlu oldum. Dedem bana 'benim için manevi değeri çok büyük oğlum' demişti. Ben de o manevi değere ölünceye kadar sahip çıkacağım ve benden sonra da çocuklarımın bu emaneti devam ettirmelerini istiyorum” dedi.
Mehmet Akif İlkokulu 3.sınıf öğrencisi Ecrin Naz Sevinci ise babasınından böyle bir hediye aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Babasında miras olarak manevi bir hediye aldığını söyleyen Ecrin Naz, “Babamda bana miras olarak verecek. Atatürk bana umut oluyor. Onu görmek isterdim. Ben bunu hep saklayacağım. Babamın verdiği için mutlu oldum. Görünce gazeteyi şaşırdım. Arkadaşlarım sen bunu nereden buldun diye sordular. Ben de babamdan miras kalacağını söyledim. 10 Kasım’da Atatürk’ü sevmeliyiz. Onu anmalıyız. Atatürk’e değer vermeliyiz" diye konuştu.

BURDUR

10 Kasım 2019 Pazar

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