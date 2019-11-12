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Tarihi eserleri ahşap yakma tekniğikle tanıtıyorlar

DHA

BURDUR'da yaşayan İzzet (61) ve Gülseren Topuz (52) çifti, antik kentlerde yer alan eserlerin ahşap yakma tekniğiyle minyatürlerini yaparak, kentin tanıtımına katkı sağlıyor.
Burdur'da yaklaşık 11 yıldır ahşap yakma sanatıyla uğraşan Topuz çifti, kentte bulunan Sagalassos ve Kibyra antik kentleriyle İnsuyu Mağarası ve kentteki konakları ahşap yakma tekniğiyle ölümsüzleştiriyor. Türkiye'nin çeşitli illerinin kendine has turizm değerleri olduğunu anlatan İzzet Topuz, "Kentimizi tanıtıcı ahşap yakma eserleri yapmayı tasarladık. Eşimle antik kentleri gezerek fotoğrafladık. Her ilin kendine has turizm amaçlı satılan eseri var. Çanakkale'de Seyit Onbaşı ile Truva atı, Niğde'de Kapadokya biblosu veya küçük el tasarımlarını görürsünüz. Biz de Burdur'un kültürel ve tarihi varlıklarından yola çıkarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burdur'un geleceği turizmden. Bu konuyla ilgili tanıtım çalışmalarını daha ön plana çıkarmayı düşündük. Sagalassos, Kibyra gibi antik kentlerden çıkartılan heykelleri yakma tekniğiyle ahşaba işliyoruz. İlimizin tanıtımına katkı sağlamak amacındayız" dedi.
'AHŞAP YAKMA SANATI İLGİMİ ÇEKTİ'
İlkokul yıllarından itibaren resim sanatına yeteneği olduğunu söyleyen Topuz, "Daha sonra çeşitli kurslara gittim. Ahşap yakma sanatı ilgimi çekti. Ahşabın yakılmasıyla çıkan renk tonları bizi daha çok cezbetti. 11 yıldır bu işle uğraşıyorum. Yaklaşık 4 yıl önce eşimle kendi sanat atölyemizi açtık" diye konuştu.
2011 yılında eski Burdur'u anlatan 'Geçmişin izlerinde Burdur' adlı resim sergisi açtıklarını kaydeden Topuz, "Bu sergi büyük ilgi gördü. Daha sonra antik kentlerimize yöneldik. Kibyra, Sagalassos ve kervansaraylarla ilgili çalışmalara başladık. Burdur'un doğal güzellikleri, İnsuyu Mağarası, Burdur Gölü ile ilgili çalışmalar yaptık" dedi.
'BİR ŞEYLER ÜRETMEK ÇOK GÜZEL'
Eşiyle 11 yıldır birlikte çalıştığını söyleyen Gülseren Topuz, "Bir şeyler üretmek çok güzel. Burdur'u tanıtmak için ahşap yakma eserler yapıyoruz. İstenirse Burdur'da her şey yapılabilir. Bizim gibi sanatseverlere destek olunmalı. Dünyadaki ülkelerde antik kentlerin göz önünde olduğunu görüyoruz. Burdur'da da aynı şeyi yapabileceğimizi düşündük ve antik kentleri gezip fotoğraflayarak bu çalışmaları başlattık. Burdur'un tanıtımına katkı sağlamayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

BURDUR

12 Kasım 2019 Salı

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