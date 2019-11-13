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Yaban hayvanları fotokapanla kayıt altına alınıyor

DHA

BURDUR Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekiplerince başlatılan proje kapsamında, yaban hayvanları için ormanlık alanların belirli noktalarına konulan fotokapanlarla pek çok türün görüntüleri kaydedildi.

BURDUR Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekiplerince başlatılan proje kapsamında, yaban hayvanları için ormanlık alanların belirli noktalarına konulan fotokapanlarla pek çok türün görüntüleri kaydedildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Burdur merkez ve ilçelerindeki ormanlık alanlarda su sıkıntısı yaşanan bölgelere yaban hayvanları için suluklar yerleştirdiklerini söyledi. Bu alanlarda yaban hayatını görüntülemek, kayıt altına almak ve yeni türler tespit etmek için fotokapanlar taktıklarını belirten Rıza Kamil, "Su kıtlığı olan bölgeleri belirledik ve suluk yaptık. Asıl amaç kar ve yağmur sularıdır. Fakat farkındalık yapmak ve fotokapanlara görüntü kazandırıp bu zenginliği ortaya çıkarmak bakımından böyle bir çalışma yaptık. 3 ay önce anne ve yavrularıyla beraber bir keklik ailesinin bu kaplardan su içtiklerini ve beslendiklerini fotokapanla tespit ettik. Elde ettiğimiz görüntülerde bu yavruların büyüdüğünü de gördük. Yaptığımız çalışmanın onlara bir nebze olsun katkı sunduğunu görmekten ailenin büyüdüğünü, yetişkin bireyler olduğunu görmekten son derece mutlu olduk" dedi.
PEK ÇOK TÜR GÖRÜNTÜLENDİ
Fotokapana yansıyan görüntülerde birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak su içmek amacıyla bu alanları kullandığını gözlemlendiklerini, ilginç görüntüler elde edildiğini anlatan Rıza Kamil, "Görüntülerde yaban kedisi, karakulak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik ve alakarga gibi türlerin ekiplerin oluşturduğu sulakları kullandığı görülüyor. Amacımız biyoçeşitliliğin zenginliğini ortaya çıkarmak" dedi.
TÜRKİYE'DE KUŞ TÜRLERİNİN YÜZDE 58'İ BURDUR'DA
Teknolojiden yararlanarak yaptıkları çalışmalarda birçok yeni türün yanında mevcut bildikleri türlerin varlığını da bu alanda gördüklerini belirten Kamil, şöyle konuştu:
"Ülkemizin ve bölgemizin zenginlerini daha da geliştirerek gelecek nesillere aktarmanın gayreti içindeyiz. Yaban keçisi, karakulak, yaban kedisi, yaban domuzu, porsuk, tilki ve birçok kuş türünü gördük. Ülkemizdeki 487 kuş türünün 281'i, yani yüzde 58'i Burdur'da görüldü, tespit edildi. Ayrıca ülkemizdeki deniz memelileri hariç 153 büyük memeli türü biliniyor. Bunlardan 60'ı Burdur'da tespit edildi."
Fotokapanların yaban hayatının izlenmesi, popülasyon büyüklükleri, kaçak avcılıkla mücadele, tespit edilen türlerin kayıt altına alınması, görülme sıklıkları ve yeni türlerin varlığını ortaya koymak adına kullanıldığına işaret eden Rıza Kamil, uydu takip sisteminin yanı sıra fotokapanların kaçak avcılıkla mücadelede ciddi katkı sağladığını söyledi.

BURDUR

13 Kasım 2019 Çarşamba

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