21 yıl önce kazada ölen belediye başkanı mezarı başında anıldı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında 13 Kasım 1998 tarihinde geçirdiği trafik kazasında basın danışmanı Gülçin İlci Bozkurt ve şoför Ahmet Uğuz'la birlikte yaşamını yitiren eski Belediye Başkanı Armağan İlci'nin mezarı başında anma etkinliği düzenlendi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Merhum belediye başkanımız ve arkadaşlarının ölüm yıl dönümünde toplanmış bulunmaktayız. Mezarları başında Kur’anı Kerim okuttuk. Mekânları Cennet olsun. Görev başında kaybetmiştik onları. Belediye Başkanı olmak kolay değil, sürekli bir yere yetişmek zorunda onları da İzmir’e giderken bir trafik kazasında kaybetmiştik. Aradan geçen 21 yıl sonra onların acısı hala içimizde sevenleri ile buradayız" dedi.

Gülçin İlci Bozkurt’un Kız kardeşi Nurçin İlci Gök de, "Abim Armağan İlci ve Ablam Gülçin İlci’yi kaybetmemizin üzerinde tam 21 yıl geçti. Onlar görev giderken İzmir’e bir trafik kazasında kaybettik. 21 yıl geriye baktığımızda çok uzun bir zaman ama dün gibi her şey, acımız hala taze 21 yıldır bizleri yalnız bırakmayan başta Belediye Başkanımıza, bizim acımızı paylaşan dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kur'an okunmasının ardından katılımcılar Armağan İlci, Gülçin İlci Bozkurt ve Ahmet Uğuz'un mezarlarına karanfil bıraktı.

Anma etkinliğine Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Baro Başkanı Ramazan Gedik, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, Armağan İlci'nin eşi Birsen İlci, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, Kazada yaşamını yitiren basın danışmanı Gülçin İlci Bozkurt’un Kız kardeşi Nurçin İlci Gök, Belediye çalışanları, İlci ve Uğuz aileleriyle vatandaş katıldı.

BURDUR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

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