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Burdur 2. OSB'de yatırım için uygun fırsatlar

İHA

Burdur 2. OSB Yönetim ve Müteşebbis Heyetinin katkıları ile alt yapı çalışmaları büyük oranda tamamlanan bölgede en uygun şartlara sahip 9 parsel hazır durumda yatırımcılarını bekliyor.

Burdur 2. OSB'de yatırım için uygun fırsatlar

Burdur 2. OSB Yönetim ve Müteşebbis Heyetinin katkıları ile alt yapı çalışmaları büyük oranda tamamlanan bölgede en uygun şartlara sahip 9 parsel hazır durumda yatırımcılarını bekliyor.
961 dekar alan üzerine kurulu bulunan Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bu alanın 612 dekarını oluşturan 25 sanayi parseline sahip. 16 parselin sanayicilere tahsis edilmiş olduğu OSB’de mevcut durumda 4 faal işletme yer alıyor. 6 firmanın inşaat ruhsatı alarak yatırım hazırlığında olduğu bölgede 6 parsele sahip 3 işletme ise henüz inşaat ruhsatı almamış durumda. İlgili bakanlıklar ile Vali Hasan Şıldak'ın başkanlığını yaptığı 2. OSB Yönetim ve Müteşebbis Heyetinin katkıları ile alt yapı çalışmaları büyük oranda tamamlanan bölgede en uygun şartlara sahip 9 parsel hazır durumda yatırımcılarını bekliyor.

"OSB içindeki dereler kanal içine alındı"
Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada, "2. OSB, konumu ve alt yapısının çok büyük oranda tamamlanmış olması dolayısıyla sanayi yatırımları için uygunluk düzeyi yüksek bir profil çiziyor. Ayrıca parsel birim satış fiyatları da emsallerine göre önemli ölçüde düşük. 2. OSB’de elektrik iç hat dağıtım şebekesi tamamlanmıştır. Doğalgaz iç dağıtım hattı tamamlanmıştır. Doğalgaz dağıtım işi, bölge gaz dağıtım şirketi Torosgaz’a devredilmiştir. Ana hatta bağlantı yapılması ve bölge istasyonu siparişi ile ilgili olarak firma çalışmaktadır. İçme suyu terfi ve dağıtım hatları tamamlanmıştır. 1500 m hacimli içme suyu deposu ile hidrofor sistemi faaliyettedir. Derin su kuyusu ve trafosu mevcuttur. Otomasyon sistemi ile kesintisiz olarak su basılmaktadır. Atıksu hatları tamamlanmıştır. Ortak Atıksu Tesisi yapılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Telekom altyapısı tamamlanmıştır. Çalışan firmalara fiber optik kablo çekilmiştir. OSB içindeki dereler kanal içine alınmıştır. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası yapımı süreci başlatılmış, proje işleri tamamlanmış olup ihale hazırlığı sürdürülmektedir. En son olarak ise; Bölgenin ana girişi ile faaliyette olan işletmelerin yolları bitümlü sıcak karışım asfalt yapılmış, diğer bütün yollar ise kotunda açılarak stabilize kaplama oluşturulmuştur. Yağmur suyu hatları döşenmiştir. Ayrıca, asfalt yapılan yolların kenarında kilit taş kaldırım yapılmıştır" denildi.

BURDUR

15 Kasım 2019 Cuma

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