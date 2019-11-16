Yem fabrikasında 250 ton hammadde yandı

BURDUR'da özel bir yem fabrikasında çıkan yangında 250 tona yakın hammadde yandı. Fabrika sahibi Arif Çakır, yangının hammadde kızışmasından kaynaklandığını söyledi.

FethiyeBurdur karayolu üzerinde bulunan bir yem fabrikasında sabah saatlerinde kazanların içinde bulunan hammaddenin kızışmasından dolayı yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangına çalışanlar müdahale etti. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi de sevk edildi. Kısa sürede gelen Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Fabrika sahibi Arif Çakır, "Hammadde kızışmasından dolayı yangın oluştu. Yaklaşık 200250 ton civarı bir hammaddemiz yandı. Ama sevindirici tarafı herhangi bir can kaybının olmaması" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



BURDUR 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:09

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