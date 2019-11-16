Burdur'da 'Lavanta huzur' uygulaması

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen lavanta huzur uygulaması kapsamında bin 666 kişi ve 142 araç denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geniş katılımıyla gerçekleştirilen lavanta huzur uygulamasında bin 666 kişi denetlendi. Ekipler 58 işletme, 14 park ve bahçe, 12 metruk bina ile 142 aracın denetimini de gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde kimlik bildirmeme ve sigara içirmekten dolayı bir iş yeri hakkında tutanak tanzim edildi. Trafik yönünden eksiği bulunan 7 araç sahibine 2 bin 628 lira ceza kesildi, 4 araç trafikten men edildi.

BURDUR 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:09

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