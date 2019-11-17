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Kazada ölen 4 kişilik aile, Burdur'da toprağa verildi

DHA

KARABÜK'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaşamını yitiren Muzayin Tezcan (70), eşi Fetiye Tezcan (58), kızı Ayşe Kayhan (34) ve 5 aylık torunu Gökçe Ayhan, Burdur'da toprağa verildi. 

KARABÜK'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaşamını yitiren Muzayin Tezcan (70), eşi Fetiye Tezcan (58), kızı Ayşe Kayhan (34) ve 5 aylık torunu Gökçe Ayhan, Burdur'da toprağa verildi. 
Burdur'da oturan Muzayin Tezcan, okulların ara tatiline girmesi üzerine, eşi Fetiye Tezcan, kızı Ayşe Kayhan, 5 aylık torunu Gökçe Ayhan ve diğer kızının çocuğu Mehmet Arda Şenkal'ı (14) alıp, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde çalışan diğer kızı Rukiye Patlar'ı ziyaret etmek içir yola çıktı. Dün saat 16.00 sıralarında, D-755 yolu Kızılcaören köyü mevkiinde, Muzayin Tezcan yönetimindeki 15 DM 923 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KUCAĞINDA GETİRDİ, KURTARILAMADI
Kazada, otomobildekiler içerde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce otomobilden çıkarılan aileden Muzayin Tezcan, Fetiye Tezcan ve Ayşe Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 5 aylık Gökçe Kayhan, kazayı görüp duran sürücü Murat Akgül tarafından otomobille Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Akgül'ün kucağında koşarak hastaneye yetiştirdiği Gökçe bebek de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralı Mehmet Arda Şenkal ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
TOPRAĞA VERİLDİLER
Muzayin Tezcan, Fetiye Tezcan, Ayşe Kayhan ve Gökçe Kayhan'ın cenazeleri, yapılan otopsinin ardından memleketleri Burdur'a gönderildi. Bugün ikindi vakti Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Burdur'da infaz koruma memuru olarak görev yapan Ferhat Kayhan, cenaze töreninde eşi Ayşe Kayhan ve 5 aylık çocuğu Gökçe Kayhan'ın tabutu başında saf tuttu. Törene, ölen çiftin kızları Rukiye Patlar ile Zeynep Tezcan da katıldı. Ayakta durmakta zorlanan Ferhat Kayhan'a yakınları destek olmaya çalıştı. Cenaze törenine CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ile Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan da katıldı. Ayrı ayrı kılınan cenaze namazı sonrası cenazeler omuzlarda cenaze aracına taşınıp, Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BURDUR

17 Kasım 2019 Pazar

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