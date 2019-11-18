Burdur'da yem fabrikasında yangın korkuttu Siloların içindeki ham maddenin aşırı ısınması sonucu çıkan yangında maddi hasar oluştu

Burdur'da bir yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Burdur'da BurYem fabrikasında gece ham madde kızışmasından dolayı fabrika içindeki silolarında yangın çıktı.

BurdurFethiye karayolu üzerindeki bir yem fabrikasında gece yarısı siloların içindeki ham maddenin aşırı ısınmasından dolayı yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede fabrikaya gelen Burdur Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangın maddi hasara neden oldu. Yangınla ilgili itfaiye ve polisin incelemesi devam ediyor.

BURDUR 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:53

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.