Halk otobüsü şoförü, fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Halk otobüsü şoförü, fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi

DHA

BURDUR'da halk otobüsünde fenalaşan bir kadın yolcu, durumu fark eden otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi. Şoför Öner Arıkan (35), "Vatandaşlık görevimizi yaptık" dedi.

BURDUR'da halk otobüsünde fenalaşan bir kadın yolcu, durumu fark eden otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi. Şoför Öner Arıkan (35), "Vatandaşlık görevimizi yaptık" dedi.
Burdur'da cumartesi günü halk plajı-sanayi seferini yapan halk otobüsüne binen kadın yolcu, bir süre sonra göğsünü tutmaya başladı. Elindeki cep telefonuyla yakınlarını arayan ve henüz kimliği öğrenilemeyen kadın, göğüs kafesinde sıkışma hissettiğini ve iyi olmadığını anlattı. Konuşmalara kulak misafiri olan otobüs şoförü Öner Arıkan, yanındaki arkadaşından kadına bakmasını ve durumunu kontrol etmesini söyledi. Bir yandan dikiz aynasından kadının durumunu kontrol eden şoför, durumun ciddi olduğunu anlayınca tereddüt etmeden diğer yolcuları otobüsten indirerek, güzergahından çıktı ve Burdur Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu. Bir yandan otobüsü kullanan, bir yandan da hastaneyi telefonla arayarak bilgi vermeye çalışan otobüs şoförü, kadını hastaneye yetiştirdi. Acil servisten gelen sağlık çalışanlarının ilk müdahalesiyle kadın sedyeye konularak, tedaviye alındı.
Otobüs şoförü Öner Arıkan, olayı şöyle anlattı: "Plaj seferinden dönerken, yaşlı bir teyzenin telefon konuşmaları kulağıma takıldı. 'Ben kötüyüm', 'iyi değilim' gibi kelimeler sarf etti. Sonra ben teyzenin fenalaştığını fark edince yanımda olan Mehmet Bal arkadaşımdan yardım isteyerek, teyzenin durumunu sorması için yanına gönderdim. Ben aynadan kontrol ederken, teyzenin benzinin bembeyaz olduğunu fark ettim. Yani durum sıkıntılıydı. Sonra Mehmet'e durumunu sordum teyzenin. O da iyi olmadığını söyledi. Teyze baygınlık geçirince otobüsün güzergahından çıkarak acil servis yoluna girdik. Araçta yolcularımız da vardı, onları yolda indirerek, hızlı bir şekilde acilin önüne gidip ilk yardım ekibinden yardım istedik. Onlar da geldi, teyzeye baktı, durumunun kötü olduğunu görünce hemen aldı. Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla teyzede kalp hastalığı varmış. Yani iyi ki de götürmüşüz. Hatta Isparta'ya sevk edilmiş. Durumunu sorduk, sonradan iyiye gitmiş. Biz de vatandaşlık görevimizi yaptık. Sonuçta biz de vicdanen rahatız." 

BURDUR

18 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burdur'da yem fabrikasında yangın korkuttu Siloların içindeki ham maddenin aşırı ısınması sonucu çıkan yangında maddi hasar oluştu
YEREL HABERLER Burdur'da yem fabrikasında yangın korkuttu Siloların ...
Kazada ölen 4 kişilik aile, Burdur'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada ölen 4 kişilik aile, Burdur'da toprağa verildi
Trafik kazasında ölen aynı aileden 4 kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Trafik kazasında ölen aynı aileden 4 kişi toprağa ...
48 yıldır demir dövüyor
YEREL HABERLER 48 yıldır demir dövüyor
Otomobil bariyere çarptı: 4 ölü, 1 yaralı (3)
YEREL HABERLER Otomobil bariyere çarptı: 4 ölü, 1 yaralı (3)
Burdur'da 'Lavanta huzur' uygulaması
YEREL HABERLER Burdur'da 'Lavanta huzur' uygulaması
Yem fabrikasında 250 ton hammadde yandı
YEREL HABERLER Yem fabrikasında 250 ton hammadde yandı
Şehidin "Kitap" vasiyeti yerine getirildi Şehit olmadan önce kendi elleriyle kaleme aldığı vasiyetnamenin gereği yapıldı
YEREL HABERLER Şehidin "Kitap" vasiyeti yerine getirildi Şehit ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X