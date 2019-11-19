Burdur'da vahşi cinayet 3 gündür kayıp olarak aranan çobanın cesedi bulundu

Burdur'da, 3 gündür kayıp olarak aranan çoban, ölü olarak bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan çobanın oğlu, babasını öldürdüğünü itiraf etti.

Olay, Burdur'un Çelktikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünde yaşandı. İddiaya göre 3 gündür kayıp olarak aranan ve 10 yıldır çobanlık yapan Hasan Hüseyin Süzen (60), Demirli mevkisinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili olarak detaylı inceleme başlatan jandarma ekipleri, Hüseyin Sözen'in oğlu İsmail Süzen’i gözaltına aldı. Zanlının jandarmadaki ifadesinde babasını öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Cansız halde bulunan Hasan Hüseyin Süzen’in öldürüldükten sonra ateşe atılıp yakıldığı tespit edildi. Bir süre önce eşinden ayrılan çoban Sözen'in koyunları sattığı bilgisine de ulaşıldı.

BURDUR 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:11

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