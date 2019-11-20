3 katlı binanın çatısı yandı

BURDUR'un Bucak ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında çatının tamamı yandı.

Bucak'a bağlı Yeni Mahalle Turgut Reis Caddesi ile Fatih Caddesi kavşağında bulunan, Yusuf Ayaz'a ait 3 katlı evin çatısında saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çatıya yayıldı. Yangına Bucak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın evin diğer bölümlerine ve çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Binanın çatısı tamamıyla yanarken, olayda yaralanan olmadı. Yangının elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı belirlendi.





BURDUR 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:12

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