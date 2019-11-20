Çöp kokan tesis, artık lavanta kokacak Burdur Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde lavanta dikimine başlandı

– Burdur Katı Atık Bertaraf Tesisi çevresinde güzelleştirme çalışmalarına başlandı. Çöp kokan tesis, dikilen lavantalarla, lavanta bahçesine dönüştürülecek.

Burdur Belediye Başkanı ve aynı zamanda Burdur Belediyeler Birliği Başkanı Ali Orkun Ercengiz’in girişimleri ile faaliyete geçen Katı Atık Bertaraf Tesisin çevresinde güzelleştirme çalışmaları başladı. Daha önce çöplük olarak kullanılan alan, Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin faaliyete geçmesi ile temizlendi. Yapılan çevre düzenlemeleri ile çöplük olarak kullanılan alanlara lavanta dikilerek, lavanta bahçelerine dönüştürülüyor.

Yapılan çalışmaları yerine inceleyen başkan Ercengiz, tesisin modernleştiğini belirterek, Burdur’a kazandırıldığını söyledi. Ercengiz, “Atlas İnşaat tarafından YapİşletDevret modeli ile 29 yıllığına kiraladığımız bu alanda, enerji üretiminin yanı sıra, sıfır atık projesiyle yola çıktığımız tesisimizin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Çöplüğü bahçeye çevireceğiz. Yıllardır yanan Burdur çöplüğü artık lavanta kokacak. Ekiplerimiz lavanta dikimine başladılar. Bundan sonra çöp kokusu değil lavanta kokusu yayılacak. Adım adım geldiğimiz noktada artık sona yaklaşıyoruz. Bölgenin değil Türkiye’nin en güzel en modern en entegre tesisine yakında kavuşacağız” dedi.

BURDUR 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:52

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.