CHP'li Köse: Yaşamımıza kastedenlere karşı mücadeleyi büyütmek zorundayız

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Hepiniz tanıklık ediyorsunuz, her gün bu ülkede mutlaka bir kadın öldürülüyor. Yaşamımıza kastedenlere karşı birlikte mücadeleyi büyütmek zorundayız" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, partisinin başlattığı 'Umut Her Yerde' projesi kapsamında geldiği Burdur İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. 25 Kasım'ın Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olduğunu aktaran Fatma Köse, konuşmasında kadın cinayetlerine de değindi, "Hepiniz tanıklık ediyorsunuz, her gün bu ülkede mutlaka bir kadın öldürülüyor. Neden, caydırıcı yasaların uygulanmaması, indirimli yasalardan katillerin faydalanması, 6284 sayılı yasanın layıkıyla uygulanmaması. Bizim de imzacısı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi'nin bugün tartışmaya açılır olması, kadın cinayetlerinin önünü açmıştır. Bugün kadınların hayatta kalma güvencesi olan 6284 sayılı yasa konuşuluyorsa o zaman kadınların daha çok düşünmesi gerekiyor. Haklarımıza, özgürlüğümüze ve yaşamımıza kastedenlere karşı birlikte mücadeleyi büyütmek zorundayız" dedi.

Fatma Köse'nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.



BURDUR 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:13

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