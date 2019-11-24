Dağlık alanda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

BURDUR'un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan 2 keçiyi AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.
Bucak'a bağlı Gündoğdu köyünde Galip Cesur'a ait 2 keçi dağlık alanda mahsur kaldı. Vatandaşların uzun uğraşları sonucu keçiler bulundukları yerden indirilemeyince AFAD ve jandarmadan yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri 3 gündür mahsur olan keçileri bulundukları yaklaşık 20 metrelik kayalık alandan indirmek için çalışma başlattı.
Halat yardımıyla keçilerin bulunduğu yere ulaşan AFAD ekibi keçileri alarak tek tek indirdi. Kurtarılan 2 keçi sahibine teslim edildi.
BURDUR
24 Kasım 2019 Pazar
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