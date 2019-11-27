Okul duvarı öğrencilerin tuvali oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Okul duvarı öğrencilerin tuvali oldu

DHA

BURDUR Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, resim derslerinde öğrendiklerini resim öğretmeni Elvan Yücel eşliğinde okulun duvarlarına uyguladı.

BURDUR Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, resim derslerinde öğrendiklerini resim öğretmeni Elvan Yücel eşliğinde okulun duvarlarına uyguladı.
Burdur'daki Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulun çevresindeki istinat duvarlarını güzelleştirme fikrini resim öğretmeni Elvan Yücel ile paylaştı. Öğretmen Yücel'in okul yönetimiyle yaptığı görüşmenin ardından öğrencilerin önerisi kabul gördü. Malzemelerin temin edilmesinin ardından öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde okulun dış duvarlarına çeşitli manzara resimleri ve tablolar yaptı.
'ÇOCUKLARLA ÇALIŞMAK ÇOK ZEVKLİ'
Okulun resim öğretmeni Elvan Yücel, geçen yıl Grafik ve Fotoğrafçılık Bölümü öğrencilerinin duvarları boyamayı teklif ettiklerini söyledi. Yücel, "Öğrenciler gelerek 'Öğretmenim duvarları boyasak nasıl olur' dedi. Ben de güzel olacağını söyledim. Okul idaresine başvurduk. Sağ olsunlar onlar da bizi kırmayıp, boya aldı. Ben de öğrencilerimin fikrini alarak birlikte boyamaya başladık. Güzel şeyler ortaya çıktığını düşünüyorum. Çocuklarla çalışmak çok zevkli. Hatta arabasıyla geçen insanlar durup çok güzel olduğunu söylüyor. Bu da hem öğrencilerimi hem beni çok mutlu ediyor. Sınıfta yaptığımız çalışmaları duvara aktarmak öğrencilerimizin daha çok hoşuna gitti. Grafik ve Fotoğrafçılık Bölümü 9, 10 ve 11 ve 12'nci sınıf öğrencileriyle çalışıyoruz" dedi.
'FEDAKARCA ÇALIŞTILAR'
Okul Müdürü Özlem Karpuz, "Okulun bahçe duvarlarını nasıl güzelleştirelim, boyacı mı çağıralım diye düşünürken, öğrencilerimizin okul duvarlarını boyama talebi bize ulaştı. Malzemeleri temin ettik. Öğretmen ve öğrencilerimiz farklı tablolar yaptı. Resim öğretmenimiz Elvan Yücel ve öğrencilerimiz mesai saatleri dışında, öğle arasında, ders çıkışında fedakarca çalıştı. Çok güzel tablolar yaptılar. Bu fedakarlıklardan dolayı kendilerine müteşekkiriz" diye konuştu.
Okul duvarlarının öğrencilerin ve öğretmen Elvan Yücel'in desteğiyle güzelleştiğini anlatan Karpuz, "Okul idaresi olarak öğrencilerimizin toplum yararına, toplum hizmeti çalışması yapmalarını destekliyoruz. Topluma en güzel şekilde başarılı bireyler olarak yetişmelerini destekliyoruz" dedi.
12'nci sınıf öğrencisi Feyza Nur Eroğlu da, "Sınıf arkadaşlarım ve öğretmenimizle okul duvarımızı güzelleştirmek için resimler yapıyoruz. Görenler de çok güzel olduğunu söylüyor. Biz de yaptığımız faaliyetin beğenilmesinden dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

BURDUR

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:18
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kota fazlası ördek avına 18 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kota fazlası ördek avına 18 bin lira ceza
Ördek avcısına 18 bin 996 lira ceza
YEREL HABERLER Ördek avcısına 18 bin 996 lira ceza
Başkan Ercengiz: "198 köyümüz çöpten kurtulacak"
YEREL HABERLER Başkan Ercengiz: "198 köyümüz çöpten kurtulacak"
Kazada ölen İrem Su'nun babasından yürek burkan mektup
YEREL HABERLER Kazada ölen İrem Su'nun babasından yürek burkan ...
Salda Gölü Tabiat Parkı alanı 570 dekara çıkarıldı Türkiye’nin Maldivleri’nde yeni gelişme
YEREL HABERLER Salda Gölü Tabiat Parkı alanı 570 dekara ...
Salda Gölü'ndeki tabiat parkı alanı genişledi
YEREL HABERLER Salda Gölü'ndeki tabiat parkı alanı genişledi
Başkan Ercengiz: "Öğretmenlerimizi her zaman önemsemeliyiz"
YEREL HABERLER Başkan Ercengiz: "Öğretmenlerimizi her zaman ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X