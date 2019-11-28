Şehit pilot Ayfer Gök'ün ismi, F-4 Fantom uçağı yerleştirilen kavşağa veriliyor Montajı tamamlanan uçak ve çevre düzenlemesi yapılan kavşak 7 Aralık tarihinde açılacak

Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu Teğmen Ayfer Gök'ün isminin yaşatılması için Burdur Belediyesi tarafından Eskişehir Ana Jet üssünden satın alınan ve geçtiğimiz ay Burdur'a getirilen F4 Fantom uçağının montaj çalışmaları tamamlanıp sergilenmeye hazır hale getirildi. Uçağın yerleştirildiği ve şehidin isminin verildiği kavşak, 7 Aralık günü düzenlenecek törenle açılacak.

2001 yılında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök komutasındaki F5A uçağı, Karaman’ın Ermenek ilçesi yakınında düşmüş, Gök, ilk kadın şehit kadın pilot olarak tarihe geçmişti. Şehit Teğmen Ayfer Gök’ün isminin yaşatılması için Eskişehir Ana Jet üssünde bulunan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinden ayrılmış olan F4 Fantom uçağı Burdur Belediye Meclisinden alınan kararla satın alınarak Burdur’a getirilmişti.

Şehir merkezinde İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi’nde sergilenecek olan F4 Fantom uçağı, montaj ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Kavşak, 7 Aralık Cumartesi günü yapılacak görkemli açılış töreni ile vatandaşın beğenisine sunulacak.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’in yaptığı açıklamada, “Şehidimizin isminin, pilot olması sebebiyle uçağın bulunduğu kavşakta yaşatılması için meclisten karar almıştık. F4 Fantom Savaş Uçağı’nın sergileneceği alanda ve peyzaj düzenlemesi ve çalışmalarımızı tamamladık. 7 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te açılışını yapmayı planlıyoruz. Emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyor, Burdur’umuza hayırlı olmasını diliyorum. Açılışımıza tüm Burdurlu hemşehrilerimi davet ediyorum” dedi.

BURDUR 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:19

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