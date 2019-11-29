'Salda Gölü bakımsız, yok olmaya yüz tutmuş halinden kurtarılacak'

BURDUR Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü'nü ziyaret edenlerin sayısının bu yıl 1,5 milyonu geçtiğini söyledi. Salda Gölü'nün doğal hali bozulmadan gelecek nesillere aktarılması için özenli bir çalışma yürütüldüğünü aktaran Vali Şıldak, "Salda Gölü korunarak gelişecek ve eski korumasız, bakımsız, yok olmaya yüz tutmuş halinden kurtarılacak" dedi.

BURDUR 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:48

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.