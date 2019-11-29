Burdur'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

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BURDUR'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Kara Harp Okulu öğrencisi T.Y.Ç., mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Burdur ilindeki ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen eski Kara Harp Okulu öğrencisi T.Y.Ç. ve eski Polis Akademisi öğrencileri M.B., M.Ö., S.K., S.E. ve Ö.F.S., 26 Kasım günü, düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü´nde yapılan işlemlerinin ardından şüpheliler bugün sabah saatlerinde tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. M.B., M.Ö., S.K., S.E. ve Ö.F.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.Y.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



BURDUR 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:20

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