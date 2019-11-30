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Sezgin, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

DHA

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde servis midibüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Sezgin Yılmaz (23), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi.
Yeşilova'ya bağlı Harmanlı köyü yakınlarında 26 Kasım sabah saatlerinde Sezgin Çelik yönetimindeki 20 Y 6540 plakalı otomobille Ercan Bişken yönetimindeki 15 AAP 359 plakalı öğrenci servis midibüsü çarpıştı. Kazada sürücüler Ercan Bişken ve Sezgin Çelik ile otomobilde bulunan Onur Kaygısız yaralandı. Durumu ağır olan Sezgin Yılmaz ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sezgin Yılmaz dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Sezgin Yılmaz'ın cenazesinin Yeşilova ilçesine bağlı Gençali köyünde toprağa verileceği belirtildi.

BURDUR

30 Kasım 2019 Cumartesi

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