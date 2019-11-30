Asker uğurlama dönüşü kaza: 5 yaralı

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BURDUR'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece IspartaBurdur dağ yolunun Baraj mevkisinde meydana geldi. Isparta'daki bir asker uğurlamasından dönenlerin bulunduğu, Osman Yurtseven yönetimindeki15 NB 040 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, Osman Yurtseven ile kız kardeşi, eniştesi ve 2 yeğeni yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla aşağı inen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Uzun uğraşlar sonucu yukarı çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Isparta'daki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



BURDUR 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:21

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