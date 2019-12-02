Burdur'da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın dava sonucu aileyi isyan ettirdi Kazaya karışan sürücü 18 bin lira adli para cezasıyla serbest bırakıldı, çocukları karara tepki gösterdi Kazada anne ve babasını kaybeden Ahmet Şahin: "İki cana 18 bin 200 lira ceza verilmesiyle bir kez daha yıkıldık"

– Burdur’da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada, sürücü 18 bin 200 lira adli para cezası verilerek, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ölen Şahin çiftinin çocukları mahkeme sonrası kazanın yaşandığı bölgeye giderek karara tepki gösterdi. Sürücünün para cezasıyla serbest bırakılmasına isyan eden Ahmet Şahin, “İki cana 18 bin 200 lira ceza verilmesiyle bir kez daha yıkıldık” dedi.

Olay, geçtiğimiz 3 Nisan’da BurdurAntalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur’dan Antalya istikametine giden Mevlüt B. (57) yönetimindeki 03 AAH 156 plakalı otomobil, Mehmet Şahin (72) kontrolündeki 07 DU 155 plakalı otomobille çarpıştı. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Mehmet Şahin’in hayatını kaybettiğini belirlerken, eşi Emine Şahin (71) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şahin çiftinin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili dava süreci sona erdi. Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Mevlüt B., Şahin çiftinin çocukları müştekiler Hasan Ali Şahin, Ahmet Şahin, Ersoy Şahin ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan sanık, mahkeme heyetinden beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, ilk olarak meydana gelen tehlikenin ağırlığının dikkate alınıp, sanığın temel ceza olarak 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Ancak heyet, TCK’nın 52/2 maddesi gereğince verilen hapis cezasının 18 bin 200 TL adli para cezasına çevrilmesine, sanığın adli kontrol şartının hükümle birlikte kaldırılmasına hükmetti. Kararın ardından anne ve babalarını kaybettikleri kaza alanına giden Şahin kardeşler, burada açıklama yaptı.



“Bir kez daha yıkıldık”

Kavşağı göstererek, ‘3 Nisan’da bu kavşakta anne ve babamızı kaybettik’ diyen Ahmet Şahin, çarpan aracın oldukça süratli olduğunu ileri sürdü. Şahin, “Mahkeme süreci ise yeni sonuçlandı. Mahkemenin verdiği 9 bin liralık ceza ise Türkiye’de insan hayatının ne kadar ucuz olduğunu gösterdi. İki cana 18 bin 200 lira ceza verilmesiyle, bir kez daha yıkıldık” dedi.

Hasan Ali Şahin ise, karşı tarafın suçlu olduğunu iddia ederek, verilen karara itiraz edeceklerini belirtti.

BURDUR 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:47

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.