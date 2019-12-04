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Kazada ölen Medine'nin babası: 3 yıldır adalet arıyoruz

DHA

BURDUR'da 3 yıl önce Burdur Belediyesi'ne ait kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal'ın (19) babası Ömer Çakal ve annesi Teslime Çakal, kazanın meydana geldiği yere 19 karanfil bıraktı. Baba Çakal, "Üç yıldır adalet arıyoruz. Adaleti bulmamız için ne yapmamız lazım?" dedi.

BURDUR'da 3 yıl önce Burdur Belediyesi'ne ait kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal'ın (19) babası Ömer Çakal ve annesi Teslime Çakal, kazanın meydana geldiği yere 19 karanfil bıraktı. Baba Çakal, "Üç yıldır adalet arıyoruz. Adaleti bulmamız için ne yapmamız lazım?" dedi.
Halk Pazarı Caddesi'nde, 7 Aralık 2016 günü yaşanan kazada, Ramazan Altınsoy'un kullandığı Burdur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait kamyon, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi Medine Gizem Çakal'a çarptı. Üniversiteli genç kız, olay yerinde yaşamını yitirdi. Burdur 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan şoför Ramazan Altınsoy, geçen mart ayında görülen karar duruşmasında, 25 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza daha sonra 15 bin 200 lira para cezasına çevrildi. Mahkeme, paranın 24 eşit taksit ile ödenmesine karar verdi.
KAZA YERİNE 19 KARANFİL
Yaklaşık 1 yıl önce kazada ihmali olduğu iddiasıyla kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunan baba Ömer Çakal, eşi Teslime Çakal ile yaşadıkları Denizli'den Burdur'a geldi. Burdur Adliyesi'ne giderek soruşturmayla ilgili bilgi alan çift, daha sonra kazanın meydana geldiği yere, 19 karanfil bıraktı.
'ADALETİ BULMAMIZ İÇİN NE YAPMAMIZ LAZIM'

BURDUR

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:24
  • GÜNEŞ 07:50
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  • İKİNDİ 15:26
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