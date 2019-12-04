Burdur'da kaza: 4 yaralı

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BURDUR'da otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Antalya Kavşağı'nda meydana geldi. Yaşar U.'nun (43) kullandığı 15 SC 007 plakalı çekici ile Halil K.'nin (36) kullandığı 43 ABF 109 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile otomobilde bulunan Yüksel A. (21) ve İrfan A. (34) yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen ekiplerin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesi bulanmadığı belirtildi.

Çekici ve otomobil ise kaza yerinden kaldırıldı.



BURDUR 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:24

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