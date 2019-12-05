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İl Sağlık Müdürü Aygören: "Şehir merkezinde 10, kırsalda 30 dakikada vakaya ulaşıyoruz"

İHA

Burdur İl Sağlık Müdürü Opr. Dr Reha Sermed Aygören, "Kent merkezinde vakaya ulaşma süresi 10 dakikanın altında olup kırsalda ise 30 dakika gibi zamanda olay yerine ulaşıyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürü Aygören: "Şehir merkezinde 10, kırsalda 30 dakikada vakaya ulaşıyoruz"

Burdur İl Sağlık Müdürü Opr. Dr Reha Sermed Aygören, "Kent merkezinde vakaya ulaşma süresi 10 dakikanın altında olup kırsalda ise 30 dakika gibi zamanda olay yerine ulaşıyoruz" dedi.
Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kutlamaları çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 istasyonlarında görev yapan personellere plaket takdim edildi. Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans Sisteminin 25. Kuruluş Töreninde konuşan İl Sağlık müdürü Opr. Dr Reha Sermed Aygören, karada, denizde havada, doğal afetlerde, yangın da kazada ve sınır ötesinde her türlü tehlikeyi göğüs gererek gece gündüz demeden, canla başla çalışarak hizmet verildiğini aktardı.
Her bir çalışana teşekkür eden Aygören, "Sesimizi ilk duyan komuta merkezi personelimizin yardımıyla kendimizi güvende hissetmekteyiz. İyi ki varsınız, vatandaşımızın ihtiyaç duyduğunda ambulans hizmetlerini en iyi bir şekilde hizmet vermekteyiz. Bugün gelinen noktada 112 Acil Hizmetlerinde iftar edeceğimiz bir noktadayız. 1994 yılında kurulan Acil Hizmetlerde görev yapan bir hekim olarak bu görevde bulunmaktan büyük gurur duyuyorum. 1994 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri Projesi başlatılmıştır. Bugün ise ilimizde 23 adet 112 istasyonu 48 ambulans 390 personel, 77 UMKE gönüllüsü ile hizmet veriyoruz. Kent merkezinde vakaya ulaşma süresi 10 dakikanın altında olup kırsalda ise 30 dakika gibi zamanda olay yerine ulaşıyoruz. Bu yıl içerisinde komuta merkezine 66 bin 475 ihbar gelmiş, 3 vatandaşımız uçak ambulansla sevk edilmiş olup, 2 bin 301 kişinin il dışı sevk işlemi gerçekleştirilmiştir. Acil Hizmetler birimi olarak Türkiye genelinde iyi bir noktaya gelindi" dedi.
Vali Yardımcısı İbrahim Özkan da hizmet veren birim çalışanlarını tebrik etti. Daha sonra 112 birimlerinde görev yapan personele 25. Kuruluş yılı plaketleri verildi.

BURDUR

05 Aralık 2019 Perşembe

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