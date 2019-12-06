Burdur'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURDUR'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 3 yıldır aranan, örgütün Alanya'da bulunan ve kapatılan erkek yurdunun müdürü H.K., jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan H.K., tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında aranan, Alanya'da terör örgütüne ait kapatılan erkek yurdunun müdürlüğünü yapan ve terör örgütünün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanan H.K.'nin Burdur'un Gölhisar'ın Yusufça Beldesi'nde olduğu tespit edildi. İl Jandarma ekipleri, adresini belirledikleri H.K.'nin eve operasyon düzenledi. Yakalanıp, gözaltına alınan H.K., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.K., adliyeye sevk edildi. Alanya Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan H.K. 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı.



BURDUR 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:47

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.