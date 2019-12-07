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CHP İl Başkanına 'Garsondan ilçe başkanı olmaz' tepkisi

DHA

CHP Burdur Merkez İlçe Başkanı Sıdıka Gül Oğuzkan, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut'un bir yakınının, "Kahvede garson olarak çalışandan ilçe başkanı olmaz" sözlerini duyduğunu belirterek, bu nedenle ay sonu yapılacak seçimde tekrar aday olmayacağını açıkladı. Oğuzkan, "Partim demokrasiyi kaybetti. Yıkıldım. İl başkanımın en yakınının 'kahvede garson olarak çalışandan ilçe başkanı olmaz' şeklinde sözlerini duydum. İşte ekmeğimi küçümseyenlere karşı yıkıldım" dedi. CHP İl Başkanı İzzet Akbulut ise "Üzüldüğüm konu yalan ve iftiraya dayalı söylemlerin geliştirilmesi. Bu sadece ve sadece şahsımın...

CHP Burdur Merkez İlçe Başkanı Sıdıka Gül Oğuzkan, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut'un bir yakınının, "Kahvede garson olarak çalışandan ilçe başkanı olmaz" sözlerini duyduğunu belirterek, bu nedenle ay sonu yapılacak seçimde tekrar aday olmayacağını açıkladı. Oğuzkan, "Partim demokrasiyi kaybetti. Yıkıldım. İl başkanımın en yakınının 'kahvede garson olarak çalışandan ilçe başkanı olmaz' şeklinde sözlerini duydum. İşte ekmeğimi küçümseyenlere karşı yıkıldım" dedi. CHP İl Başkanı İzzet Akbulut ise "Üzüldüğüm konu yalan ve iftiraya dayalı söylemlerin geliştirilmesi. Bu sadece ve sadece şahsımın yıpratılmasına yönelik bir takım çalışmalardır" diye konuştu.
CHP Merkez İlçe Başkanı Sıdıka Gül Oğuzkan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilmesinin yıldönümü olan 5 Aralık günü, Facebook'taki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut'un bir yakınının, "Kahvede garson olarak çalışandan ilçe başkanı olmaz" şeklinde sözlerini duyduğunu belirterek, 28 Aralık'ta yapılacak Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde tekrar aday olmayacağını duyurdu.
Sıdıka Gül Oğuzkan, yaptığı paylaşımda, "Atatürk devrimlerinin en önemlilerinden birisinin, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıldönümü. Ben doğmadan 37 yıl önce bu hak bana tanınmış ve doğduktan 49 yıl sonra bu hakkım elimden alınmıştır. Böylesine önemli bir günde, bir kadın siyasetçi olarak maruz kaldığım duruma dikkati çekmek istiyorum. Siyasette kazanmak da var kaybetmek de ama seçim kazanmak adına partilim olduğunu iddia edenler tarafından aşağılanmak, küçümsenmek, hor görülmek siyasetin anlayışında yoktur. Ayrıca benim kaybetmem için belediye başkanı başta olmak üzere seçilmiş yöneticiler tarafından ben dahil tüm üyelere yapılan baskılar gerek benim gerekse demokrasiye inanan herkesin üzülmesine, yıpranmasına ve en önemlisi hayal kırıklığına uğramasına sebep olmuştur" dedi.
'LAFA GELİNCE İŞÇİ, EMEKÇİ DİYENLER, SÖZDE DEMOKRATLAR'
Oğuzkan açıklamasında şunları söyledi: "Dediler ki; 'Sen ilçe başkanı olamazsın, giyim kuşamın bize uymuyor.' Dedim ki, 'Ben köyde şalvarımı giyerim, pazar tezgâhımda eşofmanımı, protokolde nasıl giyineceğimi bilirim.' Yıkılmadım. Dediler ki, 'Senin akademik eğitimin bize uymuyor.' Dedim ki 'Benim Atatürk sevdam, parti sevdam, insan sevdam sizinle aynı diplomada olamaz.' Yıkılmadım. Dediler ki, 'Bu yönetimde, bu partide ak saçlılar gitmeli.' Dedim ki, 'Siz uyurken bu ak saçlılar sokak sokak dolaştı.' Yıkılmadım. Dediler ki, 'Bu parti arabasını bizden habersiz alamazsın, bizden habersiz çalışamazsın.' Dedim ki, 'Ben partimin için kendi arabamı kullanırım ama yine de çalışırım.' Yıkılmadım. Dediler ki, 'Oğlu AKP çadırlarındaydı.' Dedim ki, 'Ben partim uğruna ne evladımı ne de başkasını tanımam' dedim. Yıkılmadım. Dediler ki, 'Gül, AKP için çalıştı.' Dedim ki, 'Bana her şeyi diyebilirsiniz ama bunu diyemezsiniz.' Yıkılmadım. Bunun gibi akla gelmedik olaylarla beni ve yönetimimi yıkmaya çalıştılar ama biz tüm seçimlerde mahalle mahalle, köy köy dolaşıp partimiz için çalıştık. Ve yine bunlara pabuç bırakmamak için yeniden aday olduk. Üyelerimizin demokrasi şenliğiyle oy verememesine yıkıldım. Bana ve yönetime oy vermemelerine üzülmezdim. Ama baskı ile oy kullanmalarına yıkıldım. Partim demokrasiyi kaybetti. Yıkıldım. İl başkanımın en yakınının 'kahvede garson olarak çalışandan ilçe başkanı olmaz' şeklinde söylemini duydum. İşte ekmeğimi küçümseyenlere karşı yıkıldım. İşimle, aşımla dalga geçenler, lafa gelince işçi, emekçi diyenler, sözde demokratlar. Ekonomik zorluklar çektiğim doğrudur. Ben ailemi ayakta tutmak adına garson da olurum, pazarcı da olurum. Namusumla para kazandığım için mi ilçe başkanlığına yakışmıyorum? Hiç bir menfaatim olmadığı için mi ilçe başkanı olamıyorum? Belediyeden ayrı bir maaş almadığım için mi başkan olamıyorum? Kumandalı oyuncak olmam birileri gibi dediğim için mi başkanlığa yakıştırılmıyorum? Bir ailenin maddi sıkıntı çekmesini en iyi anlayacak kişi de sizsiniz. Ama bir seçim uğruna bu söylemi kendinize yakıştırdınız. İşçiyle emekçiyle dalga geçenler, küçümseyenler, nasıl ileride milletvekili olacak adayınız için işçilerden, emekçilerden oy isteyeceksiniz? Sayın İl Başkanım bunu duyup sustunuz mu? Yoksa her zaman ki gibi yalanlayacak mısınız? Bir insan olarak, bir partiliniz olarak tarafıma son yapılanlar kabul edebileceğim şeyler değildir. Onurumu kırdılar o nedenle adaylıktan çekiliyorum."
'28 ARALIK'TA KONGREDE KONUŞACAĞIM'
Sıdıka Gül Oğuzkan, konuyla ilgili soru soran gazetecilere ise "28 Aralık'ta kongremiz var. Her şeyi orada konuşacağız" diyerek, soruları yanıtsız bıraktı.
'UYDURMALAR ÜZERİNE YAPTIĞI KONUŞMALAR'

BURDUR

07 Aralık 2019 Cumartesi

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