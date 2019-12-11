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Dövdüğü eşi ölünce tutuklanan astsubay: İtekleyince dolaba çarptı

DHA

BURDUR'da oğlunun doğum gününde fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitiren Gül Efe'yi (38) dövdüğü iddiasıyla tutuklanan astsubay eşi Mehmet Efe (43) ifadesinde, eşinin telefonunda başka bir erkekle yazışmalarını gördüğünü öne sürdü. Efe, bu nedenle aralarında itişkakış yaşandığını anlatarak, "Gövdesinden elimle itekleyince 'gümüşlük' diye tabir edilen kanepeyle bitişik dolaba çarptı. Benim kafasına, yüzüne, gözüne bir darbem olmadı" dedi.

BURDUR'da oğlunun doğum gününde fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitiren Gül Efe'yi (38) dövdüğü iddiasıyla tutuklanan astsubay eşi Mehmet Efe (43) ifadesinde, eşinin telefonunda başka bir erkekle yazışmalarını gördüğünü öne sürdü. Efe, bu nedenle aralarında itişkakış yaşandığını anlatarak, "Gövdesinden elimle itekleyince 'gümüşlük' diye tabir edilen kanepeyle bitişik dolaba çarptı. Benim kafasına, yüzüne, gözüne bir darbem olmadı" dedi.
Armağan İlci Mahallesi'nde yaşanan olayda, 2 çocuk annesi Gül Efe, 5 Aralık günü büyük oğlunun doğum günü kutlamasında, astsubay eşi Mehmet Efe ile tartıştı. İddiaya göre tartışma sırasında Mehmet Efe, genç kadını çocuklarının gözü önünde dövdü. Dayak olayının ardından Gül Efe fenalaştı. Çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Efe, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
EŞİ TUTUKLANDI
Hastanede tedaviye alınan Gül Efe, 9 Aralık akşamı yaşamını yitirdi. Cenazesini dün Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alan yakınları, Gül Efe'nin eşi tarafından dövüldüğünü, başının sert biçimde duvara vurulması nedeniyle beyin kanaması geçirip, öldüğünü iddia etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri de astsubay eş Mehmet Efe'yi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözaltına aldı. Burdur'a götürülerek ifadesi alınan Mehmet Efe, sevk edildiği adliyede, 'eşe karşı nitelikli basit yaralama' suçundan tutuklandı.
'BAŞIM AĞRIYOR DİYEREK BAYILDI'
Mehmet Efe savcılıktaki ifadesinde, "5 Aralık günü akşam saatlerinde eşimin telefonunda, A.K. isimli kişiyle WhatsApp'tan yazışmalarını görünce salonda tartışmaya başladık. Aramızda itiş kakış oldu. Gövdesinden elimle itekleyince, 'gümüşlük' diye tabir edilen kanepeyle bitişik dolaba çarptı. Benim kafasına, yüzüne, gözüne bir darbem olmadı. Bu sırada oğlum İ. de salondaydı. 34 dakika kanepede oturduktan sonra 'başım ağrıyor' diyerek, bayıldı. Suyla ayıltmaya çalıştım. Tepki vermeyince 112'yi aradım. Ambulansla önce Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Beyin cerrahı olmayınca Antalya'ya sevk edildi" dedi.
Amca çocukları olan ve yaklaşık 20 yıl önce evlendikleri belirlenen çiftin biri 18, diğeri 12 yaşında 2 oğlu bulunuyor. Gül Efe'nin cenazesinin, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

BURDUR

11 Aralık 2019 Çarşamba

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