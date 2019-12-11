Burdur'da masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

– Burdur’da polis ekiplerinin masaj salonuna yönelik düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden, 1’i kadın 2’si tutuklandı.

Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerde kent merkezindeki masaj salonunda çalışan kadınların, iş yeri yetkilileri tarafından ayarlanan müşteriler ile para karşılığı fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Yapılan fiziki takip sonucunda masaj salonuna operasyon yapıldı. Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından yapılan operasyonda Y.A. (35), İ.A. (47) ile Kırgızistan uyruklu A.B. (39) isimli kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcı tarafından sorgulanan şüphelilerden İ.A. serbest bırakılırken tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen Y.A. ve A.B., ‘fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek’ suçundan tutuklanarak Burdur Kapalı Cezaevine gönderildi.

BURDUR 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:30

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