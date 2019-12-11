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Cinayet zanlısı olduğu iddia edilen kocanın ifadesi ortaya çıktı Şüpheli Mehmet E.: "Olay günü ...

İHA

Burdur'da eşiyle yaşadığı tartışma nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen kadının, astsubay eşinin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde olay günü eşinin telefonunda, bir erkekle olan yazışmalarını gördüğünü, bu nedenden dolayı tartışmaya başladıklarını ileri süren Mehmet E., "Gövdesinden elimle itekleyince, 'gümüşlük' diye tabir edilen kanepeyle bitişik dolaba çarptı. Benim kafasına, yüzüne, gözüne bir darbem olmadı" dedi.

Cinayet zanlısı olduğu iddia edilen kocanın ifadesi ortaya çıktı Şüpheli Mehmet E.: "Olay günü eşimin başka bir erkekle yazışmalarını gördüm" "Gövdesinden elimle itekleyince, 'gümüşlük' diye tabir edilen kanepeyle bitişik dolaba çarptı"

Burdur’da eşiyle yaşadığı tartışma nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen kadının, astsubay eşinin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde olay günü eşinin telefonunda, bir erkekle olan yazışmalarını gördüğünü, bu nedenden dolayı tartışmaya başladıklarını ileri süren Mehmet E., “Gövdesinden elimle itekleyince, 'gümüşlük' diye tabir edilen kanepeyle bitişik dolaba çarptı. Benim kafasına, yüzüne, gözüne bir darbem olmadı” dedi.
Edinilen bilgiye göre olay, 5 Aralık akşamı Burdur merkezde meydana geldi. 41 yaşındaki Mehmet E. ile eşi 38 yaşındaki Gül E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. 18 yaşındaki İ.E.’nin doğum gününde yaşanan olayda iddiaya göre, baba Mehmet E. ile eşi Gül E. arasında arbede çıktı. Yaşanan arbedede yaralanan kadın çocuklarının gözü önünde yere yığıldı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Gül E., durumunun ağır olması üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Doktorların darp şüphesi üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.
Hastane koridorunda bekleyen Mehmet E. gözaltına alındı. Gül E., burada yapılan tüm müdahaleye rağmen 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Gül E.’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Gül E.’nin cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine götürüldü. Gözaltına alınan Mehmet E. ise tutuklandı.

"Gümüşlüğe çarptı”
Mehmet E. savcılıktaki ifadesinde, olay günü eşinin telefonunda, bir erkekle olan yazışmalarını gördüğünü, bu nedenden dolayı tartışmaya başladıklarını ileri sürdü. Tartışmanın ardından aralarında arbede yaşandığını kaydeden Mehmet E., “Gövdesinden elimle itekleyince, 'gümüşlük' diye tabir edilen kanepeyle bitişik dolaba çarptı. Benim kafasına, yüzüne, gözüne bir darbem olmadı. Bu sırada oğlum İ.'de salondaydı. 3 4 dakika kanepede oturduktan sonra 'başım ağrıyor' diyerek, bayıldı. Suyla ayıltmaya çalıştım. Tepki vermeyince 112'yi aradım. Ambulansla önce Burdur Devlet Hastanesine götürüldü. Beyin cerrahı olmayınca Antalya'ya sevk edildi" dedi.

BURDUR

11 Aralık 2019 Çarşamba

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