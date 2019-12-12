Karayoluna düşen kaya parçası ulaşımı aksattı

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BURDUR'un Bucak ilçesi yakınlarında yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen kaya parçası, IspartaAntalya karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Bucak'a bağlı Kargı köyü Taşdibi Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında dağdan kopan büyük bir kaya parçası, IspartaAntalya karayoluna düştü. Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından incelemenin yapıldığı yolda ulaşım kontrollü verilmeye başlandı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen kaya parçasının Karayolları ekipleri tarafından kaldırılacağı belirtildi.



BURDUR 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:30

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