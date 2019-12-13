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Eşini döverek öldüren astsubayın, serbest kalması için 15 bin lira kefalet istenmiş

DHA

BURDUR'da oğlunun doğum gününde fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitiren Gül Efe'yi (38) dövdüğü iddiasıyla tutuklanan astsubay eş Mehmet Efe'nin (43), mahkemece, 15 bin lira kefaletle serbest bırakılmasına karar verildiği, savcılığın itirazı üzerine ise bu kararın kaldırıldığı ortaya çıktı.

BURDUR'da oğlunun doğum gününde fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitiren Gül Efe'yi (38) dövdüğü iddiasıyla tutuklanan astsubay eş Mehmet Efe'nin (43), mahkemece, 15 bin lira kefaletle serbest bırakılmasına karar verildiği, savcılığın itirazı üzerine ise bu kararın kaldırıldığı ortaya çıktı.
Armağan İlci Mahallesi'nde 5 Aralık günü yaşanan olayda, 2 çocuk annesi Gül Efe ile astsubay eşi Mehmet Efe arasında oğullarının doğum günü kutlamasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Efe, eşini çocuklarının gözü önünde dövdü. Fenalaşan Gül Efe, çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Efe, burada yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
EŞİ TUTUKLANDI
Tedaviye alınan Gül Efe, 9 Aralık akşamı yaşamını yitirdi. Yakınları, Gül Efe'nin eşi tarafından dövüldüğünü, başının sert biçimde duvara vurulması nedeniyle beyin kanaması geçirip, öldüğünü iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, astsubay eş Mehmet Efe'yi gözaltına aldı. Burdur'a götürülerek sorgulanan Mehmet Efe, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece 'eşe karşı nitelikli basit yaralama' suçundan tutuklandı. Mahkemenin Efe'nin 15 bin lira kefalet karşılığında salıverilerek, tutuksuz yargılanmasına karar verdiği, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da itiraz ettiği ortaya çıktı.  Başsavcılığın itirazını değerlendiren Burdur Sulh Ceza Mahkemesi, Mehmet Efe'nin kefaletle serbest bırakılması yönündeki kararı iptal ederek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.
DİSİPLİN CEZASI VERİLDİ
Öte yandan Mehmet Efe'nin, geçen yıl TSK Yüksek Disiplin Kanunu'nun 20'nci maddesi (b) bendindeki 'ahlaki zayıflık' maddesi gereğince meslekten ihraç edildiği, Isparta İdare Mahkemesi'ne açtığı dava ile göreve döndüğü belirlenmişti. 

BURDUR

13 Aralık 2019 Cuma

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